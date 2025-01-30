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Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза

30 января 2025, 23:36 1521

Разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол Америки" предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету, как сообщалось ранее, в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы противоракетной обороны. Глава Белого дома назвал ее "Железным куполом Америки" в знак уважения к знаменитой системе ПВО Израиля. Однако видение Трампом "системы ПРО следующего поколения, включая космические лазеры, на самом деле гораздо ближе к так называемой программе 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) "Звездные войны", запущенной в 1983 году в разгар холодной войны, говорится в публикации.

Разработка своего рода "Звездных войн 2.0" обойдется в сотни миллиардов долларов. Технологические проблемы, с которыми сталкивается проект, огромны, констатируют эксперты по ядерной энергии. Они также предупредили, что данная инициатива может подтолкнуть Китай и Россию к принятию контрмер, которые сведут на нет ее возможности.

Предложенная Трампом система, по оценкам специалистов, чрезвычайно дорогая и сложная по техническому уровню. Согласно указу Трампа, предусматривается развертывание "космических перехватчиков" - сети спутников, некоторые из которых оснащены лазерами. Одновременно будет разработан еще один уровень перехватчиков на меньшей высоте на случай, если лазеры выйдут из строя, говорится в публикации.

Аналитики утверждают, что создание непроницаемого противоракетного щита космического базирования практически невозможно. "Волшебной гарантии безопасности не существует", - приводит FT слова ведущего эксперта по ракетам в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако. Для обнаружения, перехвата и уничтожения баллистических ядерных ракет на так называемой фазе разгона, в течение трех-пяти минут до выхода на орбиту, потребуются лазерные лучи, способные поражать цель на расстоянии в сотни километров. В настоящее время такой технологии не существует.

По словам специалиста по ракетам из исследовательского центра Oslo Nuclear Project Фабиана Хоффманна, для питания спутников, оснащенных лазерами, понадобятся мини-реакторы или, возможно, усовершенствованная система солнечных панелей.

"Это потребует масштабных исследований и инвестиций, что невозможно осуществить в короткие сроки", - добавил Хоффманн.

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