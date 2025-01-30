Они почему-то надеялись, что за ними не придут

Анатолий Борисович Чубайс с давних пор в России был воплощением всего самого дурного, что может простой россиянин подумать про власть. Да и не очень простой. Причем материалы для таких выводов находили как в эпоху его пребывания на службе у Ельцина, так и позже, у Путина, и в самом переходе от Ельцина к Путину. А когда он, единственный из более-менее высокопоставленных чиновников, сумел выбраться из вконец очумевшей России, тем более: что-то этот рыжий больно умный и верткий. И не может быть, чтобы не вор. Так что никого не удивило, что нынче были задержаны бывшие заместители Анатолия Чубайса по госкорпорации «Роснано». Удивляет только то, что они смиренно сидели и ждали, когда за ними придут, а что придут, было ясно, к бабке не ходи.

Правды ради ждали не все. Одни из ведущих в прошлом фигур в «Роснано» - Олег Киселев и Ирина Рапопорт - тоже перебрались за пределы родины, и их арестовали заочно еще в августе прошлого года. Что тоже, в общем, было красноречивым сигналом. В сентябре был арестован бывший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Кушнарев. Тут уже просто нужно было бежать. Еще в 2022 году, почти сразу после отъезда Чубайса, его преемник на посту главы «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить работу госкорпорации за то десятилетие, что ей руководил тот подозрительный рыжий тип. А в 2023 году сам Путин заявил, что Чубайс «удрал» и «зачем-то прячется» за границей, предположив, что это все из-за махинаций в «Роснано». После такого заявления все, кто имел малейшее отношение к работе с Чубайсом, должны были, будучи в здравом уме, отползать на как можно более безопасное расстояние от России. Непоследовательные в своих решениях получали наглядный урок. Борис Галкин, глава фирмы «Пластик лоджик», занимавшейся разработкой по договору печально знаменитого российского планшета (знаменитого тем, что он так дальше опытного образца не продвинулся), уехал за границу еще в 2020 году, но в 2024 году его какого-то лешего понесло на родину. Взяли прямо на границе, обвинив в хищении многомиллиардной суммы.

Нынешней волне арестов непосредственно предшествовала активность весьма специфических, «медийных» депутатов Госдумы: Андрея Картаполова, который, будучи главой комитета по обороне, комментирует головокружительные победы российской армии в Украине, и Андрея Лугового, того самого, что сделал карьеру после того, как притравил полонием в Лондоне беглого полковника ФСБ Александра Литвиненко. Они заявили, что отправили в Генпрокуратуру и Следственный комитет депутатские запросы о противоправной деятельности Чубайса. Эти ребята никогда ничего не делают просто так, было ясно, что что-то готовится. Ну и вот, пожалуйста: новые аресты. Разумеется, Луговой призвал завести уголовное дело и на самого Чубайса, и можно не сомневаться, что так и будет.