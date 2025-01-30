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Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Как турецкие граждане погибли на израильской границе?

Отдел информации
00:39 692

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что трое турецких рабочих, которые некоторое время считались пропавшими без вести, погибли в результате израильского авиаудара на израильско-ливанской границе при попытке нелегально пересечь границу из Ливана в Израиль.

Погибшие граждане Турции

В своем заявлении министерство «решительно осудило» атаку Израиля и призвало еврейское государство немедленно прекратить «агрессивную политику, усиливающую напряженность в регионе». Также в ведомстве сообщили, что предпринимаются усилия для скорейшей транспортировки тел погибших турецких граждан в страну.

«Мы узнали, что трое наших граждан, с которыми не удалось установить связь во время их попытки нелегально пересечь границу из Ливана в Израиль, погибли в результате израильского авиаудара, — говорится в заявлении министерства. — В настоящее время проводятся необходимые процедуры для возвращения их тел в Турцию».

Как стало известно из источников, семьи погибших, которых зовут Сезер Оздемир, Хусейн Кая и Чинар Альп Байденка, 11 января 2025 года обратились к турецким властям с заявлением о пропаже без вести своих родственников, которые на тот момент находились на ливанской границе и не выходили на связь.

Вскоре выяснилось, что погибшие граждане Турции ранее нелегально работали в Израиле, использовав поддельные документы, и были депортированы после нескольких лет пребывания в стране.

Мужчины пытались вернуться в Израиль, чтобы вновь устроиться на работу. Для этого они договорились с контрабандистами, которые организовали маршрут через район, где проводились операции израильских вооруженных сил. 11 января связь с рабочими была потеряна после того, как группа нелегалов, включая вышеперечисленных граждан Турции, была обстреляна израильскими беспилотниками в районе ферм Шеба на ливанской стороне границы.

После того как в израильских СМИ появились сообщения о гибели группы людей при попытке незаконного пересечения границы, а также после обращения семей погибших, МИД Турции установил контакт с ливанскими и израильскими властями через свои посольства в Бейруте и Тель-Авиве.

Этот случай стал первым официальным контактом Турции с Израилем после соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

После того как было установлено, что трое погибших на границе были гражданами Турции, продолжаются усилия по возвращению их тел на родину. Семьи погибших заявили, что подадут иски против контрабандистов в турецкие и международные суды.

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