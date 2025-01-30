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Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии

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Отдел информации
00:54 437

Высокопоставленная военная делегация Министерства национальной обороны Турции посетила Дамаск и встретилась с министром обороны Сирии Мурхафом Абу Касрой и начальником Генштаба Али Наасаном.

Делегация провела ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами сирийской армии и осмотрела на месте военные объекты, принадлежащие сирийской армии.

Ранее сирийскую столицу посетили глава турецкой разведки Ибрагим Калын (дважды) и министр иностранных дел Хакан Фидан.

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