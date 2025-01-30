Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые выступил с обращением к народу после провозглашения его главой государства на время переходного периода в стране. Трансляцию вели сирийские телеканалы.

«Мы будем работать над формированием переходного правительства, которое будет представлять интересы всех сирийцев, в том числе женщин и молодежи», — сказал аш-Шараа.

Кроме того, он пообещал взять под контроль все территории Сирии и сосредоточиться на достижении гражданского мира в стране.

Накануне аш-Шараа провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода в стране. Вместе с тем новое сирийское руководство заявило о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры. Кроме того, власти Дамаска отменили действие Конституции от 2012 года и законы, принятые в чрезвычайном порядке.