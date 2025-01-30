USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских

01:07 333

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа впервые выступил с обращением к народу после провозглашения его главой государства на время переходного периода в стране. Трансляцию вели сирийские телеканалы.

«Мы будем работать над формированием переходного правительства, которое будет представлять интересы всех сирийцев, в том числе женщин и молодежи», — сказал аш-Шараа.

Кроме того, он пообещал взять под контроль все территории Сирии и сосредоточиться на достижении гражданского мира в стране.

Накануне аш-Шараа провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода в стране. Вместе с тем новое сирийское руководство заявило о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры. Кроме того, власти Дамаска отменили действие Конституции от 2012 года и законы, принятые в чрезвычайном порядке.

Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
01:21 239
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
01:07 334
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии фото
00:54 439
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
00:39 693
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек? фото
30 января 2025, 22:15 4480
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
30 января 2025, 23:36 1527
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
30 января 2025, 23:27 1463
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции обновлено 01:30
01:30 4434
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
30 января 2025, 22:00 4408
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
30 января 2025, 22:32 2214
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
30 января 2025, 22:11 2280

ЭТО ВАЖНО

Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
01:21 239
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
01:07 334
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии фото
00:54 439
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
00:39 693
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек? фото
30 января 2025, 22:15 4480
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
30 января 2025, 23:36 1527
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
30 января 2025, 23:27 1463
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции обновлено 01:30
01:30 4434
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
30 января 2025, 22:00 4408
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
30 января 2025, 22:32 2214
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
30 января 2025, 22:11 2280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться