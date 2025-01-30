Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу

Президент США Дональд Трамп объявил, что 25%-ные пошлины для Канады и Мексики в эту субботу вступят в силу.

Ранее в январе Трамп заявлял, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

«Мы думаем о 25% (пошлинах) для Мексики и Канады, потому что они пропускают огромное количество людей через границу», - сказал Трамп журналистам. «Пошлины 10% для Китая, исходя из того факта, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду», - добавил он.

Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, на которые будут наложены пошлины, если Трамп решит ввести тарифы.

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что введение Трампом пошлин нанесет экономический ущерб самим Соединенным Штатам. «Это будет означать повышение цен на бензин, это будет означать повышение цен на продукты питания, это будет означать повышение цен на природный газ для отопления жилых домов. Это будет означать повышение цен на электроэнергию», — сказал он в интервью Associated Press.