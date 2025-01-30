USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу

01:21 241

Президент США Дональд Трамп объявил, что 25%-ные пошлины для Канады и Мексики в эту субботу вступят в силу.

Ранее в январе Трамп заявлял, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

«Мы думаем о 25% (пошлинах) для Мексики и Канады, потому что они пропускают огромное количество людей через границу», - сказал Трамп журналистам. «Пошлины 10% для Китая, исходя из того факта, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду», - добавил он.

Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, на которые будут наложены пошлины, если Трамп решит ввести тарифы.

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что введение Трампом пошлин нанесет экономический ущерб самим Соединенным Штатам. «Это будет означать повышение цен на бензин, это будет означать повышение цен на продукты питания, это будет означать повышение цен на природный газ для отопления жилых домов. Это будет означать повышение цен на электроэнергию», — сказал он в интервью Associated Press.

Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
01:21 242
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
01:07 334
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии фото
00:54 439
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
00:39 693
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек? фото
30 января 2025, 22:15 4481
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
30 января 2025, 23:36 1528
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
30 января 2025, 23:27 1464
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции обновлено 01:30
01:30 4434
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
30 января 2025, 22:00 4410
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
30 января 2025, 22:32 2215
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
30 января 2025, 22:11 2281

ЭТО ВАЖНО

Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
Трамп не шутил: Пошлины вступают в силу
01:21 242
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
Ахмед аш-Шараа – собиратель земель сирийских
01:07 334
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии
Высокие чины турецкой армии на военных объектах Сирии фото
00:54 439
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
Как турецкие граждане погибли на израильской границе?
00:39 693
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек? фото
30 января 2025, 22:15 4481
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
Трамп поручил разработать ПРО будущего: Ядерное оружие теперь не угроза
30 января 2025, 23:36 1528
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
Скандал в Германии: Кандидат в канцлеры пошел на союз с националистами
30 января 2025, 23:27 1464
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции
Прощание с Лигой Европы: «Карабах» проигрывает в Греции обновлено 01:30
01:30 4434
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то
Мирзоян предложил Азербайджану что-то не то горячая тема
30 января 2025, 22:00 4410
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов
Если США остановят помощь, Россия захватит Киев и Львов Американские СМИ
30 января 2025, 22:32 2215
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
В Госдуме заявили, что россияне бросят пить
30 января 2025, 22:11 2281
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться