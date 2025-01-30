Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2

Какие реальные шаги можно предпринять, чтобы вернуть подорванное доверие населения? В прошлой статье мы затронули тему безопасности пациентов во время получения медицинской помощи. Наверное, это еще более актуально в свете недавних событий, взбудораживших общественность страны. Смерть пациентки после пластической операции, последующее далеко недвусмысленное решение заключить под стражу хирурга, оперировавшего ее. В медицине редко бывает, чтобы только один единственный человек был ответственен за плохой исход лечения, часто осложнения и летальный исход зависят от проблем в локальной системе управления здоровьем пациента в целом и череда сбоев и ошибок приводит к трагическому исходу. Поэтому вместо того, чтобы каждый раз после каких-то «громких» инцидентов находить и наказывать «крайнего», нужно постараться создать общенациональную систему и «культуру» безопасности пациентов. Эти меры в первую очередь должны быть претворены в жизнь.

Шаг за шагом к новой реальности Безопасность пациентов – это не просто еще одна галочка в списке требований. Это основа всей системы здравоохранения, та нить, которая связывает врачей, медсестер и пациентов общим чувством уверенности и ответственности. Вы думаете медицинские ошибки случаются только у нас? Ни одна, даже самая развитая система здравоохранения от них не застрахована. Но здесь самое главное, как мы относимся к ошибкам и инцидентам, просто наказываем каждый раз каких-то отдельных людей, не влияя в целом на вероятность повтора тех же случаев в будущем, или же действуем «проактивно», анализируя каждый случай, ищем «корень» проблемы, пытаемся скоординировать всю систему для предотвращения похожих происшествий в будущем. Вандербильтский урок В 2017 году в Вандербильтском университете (Vanderbilt University Medical Center) в Нэшвилле произошел случай, который всколыхнул систему здравоохранения США и напомнил о важности четкого соблюдения процедур безопасности. Медсестра по ошибке ввела пациентке мощный паралитический препарат вместо легкого седативного, предназначенного для подготовки к МРТ. Ошибку обнаружили слишком поздно, и пациентка скончалась от остановки дыхания. Этот случай вынудил медицинские учреждения по всей стране пересмотреть свои процедуры управления лекарствами и внедрить дополнительные меры для предотвращения подобных ошибок, включая использование электронных систем с предупреждениями о возможных несоответствиях.

Сегодня многие больницы внедряют систему «пять правильных» (right patient, right drug, right dose, right time, right route) для контроля за назначением и введением препаратов. Этот подход позволяет избежать путаницы и ошибки при работе с медикаментами, обеспечивая безопасность пациентов. В Азербайджане мы должны стремиться создать такую культуру, где каждый, от администратора до хирурга, чувствовал безопасность пациента – это личная миссия, которую мы выполняем вместе. Но как воплотить эту мечту в реальность? Давайте представим себе путь, шаг за шагом, к новому уровню медицинской помощи – шаг к реальной безопасности. Шаг первый: «Нулевая терпимость к ошибкам» Взгляните на философию «Кайдзен», которая зародилась в Японии. В ее основе – постоянное стремление к совершенству и уважение к каждому маленькому улучшению. В больнице каждая ошибка должна стать не позором, а возможностью учиться и расти. В культуре «нулевой терпимости к ошибкам» любая деталь имеет значение: если санитар забыл вернуть инструмент на место, это может стать первым шагом к серьезной проблеме. В нашей системе каждый должен понимать, что безопасность пациента зависит от всего, и ничто не должно быть оставлено без внимания. Каждый сотрудник должен иметь право сказать: «Постойте, здесь что-то не так», - и быть услышанным. Шаг второй: чек-листы безопасности Знакомы ли вы с «чек-листом безопасности» ВОЗ? Это не просто набор пунктов. Это ритуал, который спасает жизни по всему миру. Перед началом операции медицинская команда собирается, чтобы вместе пройтись по всем деталям: тот ли пациент, та ли процедура, все ли оборудование на месте. Эти простые вопросы дают каждому члену команды уверенность, что все под контролем. К сожалению, это не повсеместная практика, хотя такие чек-листы могут стать не просто привычкой, а неотъемлемой частью безопасности, о которой будут знать все, начиная от студентов медицинских вузов до опытных врачей.

Шаг третий: анализ и обратная связь Создание безопасной среды требует постоянного анализа. Но что такое данные без реальной пользы? В нашей программе безопасности каждый отчет об ошибках, каждый инцидент – это не просто статистика, а урок. Ежемесячные отчеты и обсуждения этих данных с персоналом позволят выявить слабые места и работать над ними. Система безопасности – это живой механизм, который реагирует на каждую деталь и вносит изменения, чтобы сделать будущее лучше и безопаснее. Шаг четвертый: прозрачность и вовлечение пациентов Пациенты должны быть не просто зрителями, а участниками процесса. Система должна обеспечивать, чтобы пациентам предоставляли полную информацию о мерах безопасности, принятых в клинике, и приглашали задавать вопросы. Такой подход не только укрепляет доверие, но и формирует у пациентов чувство ответственности за свое здоровье. У нас в стране это поможет создать среду, где люди будут уверены в безопасности и заботе со стороны медперсонала. Шаг пятый: постоянное совершенствование Безопасность – это не статичная цель, а путь, который требует постоянного движения. Медицинская система должна быть такой, где каждая ошибка – это шанс стать лучше, где каждый день приносит новые уроки, и каждый сотрудник стремится к совершенству. Постоянные тренинги, обмен опытом между больницами, анализ данных – все это создаст культуру безопасности, которая никогда не останавливается на достигнутом. Шаг шестой: учиться, чтобы лечить, а не заучивать Сертификация — это ключевой процесс, который подтверждает знания и квалификацию врачей. Сегодня каждый врач в Азербайджане должен проходить сертификационный экзамен раз в пять лет, и это кажется важной вехой, которая должна вдохновлять на учебу и развитие. Но давайте посмотрим на эту процедуру с точки зрения самих врачей: не секрет, что вместо того, чтобы вдохновлять на обучение, ныне сертификация скорее подавляет, оставляя многих разочарованными и уставшими. Почему? Проблема в том, что вопросы на экзамене часто устарели и затрагивают вопросы, далекие от реальной практики. Врачам приходится заучивать ответы на вопросы, которые не отражают современных подходов к диагностике и лечению, и не помогают повысить качество их работы. Вопросы, которые только на бумаге подтверждают «знания», на деле остаются просто абстрактными предложениями. В результате экзамен становится своеобразным «барьером», который нужно преодолеть, а не платформой для реального профессионального роста.

Взгляд в будущее: интерактивное обучение и сертификация, основанная на практике Настало время изменить подход к сертификации. Что если вместо заучивания ответов на устаревшие вопросы мы перейдем к более современному и полезному способу подтверждения знаний? В мире существуют более продвинутые методы сертификации, которые не только проверяют знания, но и позволяют врачам совершенствоваться, учиться на практике, осваивать передовые методики. Представьте себе процесс сертификации, где врачам предлагают не просто заучивать, а учиться на реальных случаях, разбирать клинические сценарии, проходить симуляционные тренинги. Такие занятия помогут врачам понять, как действовать в условиях, максимально приближенных к реальной жизни. Например, если врач сталкивается с неотложной ситуацией, симуляция позволяет ему отработать действия без риска для пациента. Более того, ошибки, которые можно допустить на симуляции, становятся уроками, которые усваиваются на всю жизнь. Современные знания и клинические рекомендации Экзамен должен быть не просто проверкой «школьных» знаний, а инструментом, который подталкивает врача к постоянному саморазвитию. Основой для вопросов могут стать клинические рекомендации, проверенные и обновленные методы, которые доказали свою эффективность. Врачи должны ориентироваться на лучший мировой опыт, который помогает спасать жизни и предотвращать заболевания. Так мы сможем создать систему, где каждый врач понимает, что его знания помогут ему и его пациентам, а не просто дадут «галочку» в сертификации. Сегодня у нас есть шанс превратить сертификацию в живой, динамичный процесс, который не просто проверяет, но и улучшает знания и навыки врачей. Это подход, который строит мост между знаниями и практикой, который помогает каждому врачу стать лучше, а каждому пациенту — быть уверенным в своем докторе. Как удержать талантливых врачей в Азербайджане? Основа доверия к медицине в стране — это наличие квалифицированных медицинских работников. Но, как мы уже говорили в прошлой статье.