Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2
Какие реальные шаги можно предпринять, чтобы вернуть подорванное доверие населения? В прошлой статье мы затронули тему безопасности пациентов во время получения медицинской помощи.
Наверное, это еще более актуально в свете недавних событий, взбудораживших общественность страны. Смерть пациентки после пластической операции, последующее далеко недвусмысленное решение заключить под стражу хирурга, оперировавшего ее.
В медицине редко бывает, чтобы только один единственный человек был ответственен за плохой исход лечения, часто осложнения и летальный исход зависят от проблем в локальной системе управления здоровьем пациента в целом и череда сбоев и ошибок приводит к трагическому исходу. Поэтому вместо того, чтобы каждый раз после каких-то «громких» инцидентов находить и наказывать «крайнего», нужно постараться создать общенациональную систему и «культуру» безопасности пациентов. Эти меры в первую очередь должны быть претворены в жизнь.
Шаг за шагом к новой реальности
Безопасность пациентов – это не просто еще одна галочка в списке требований. Это основа всей системы здравоохранения, та нить, которая связывает врачей, медсестер и пациентов общим чувством уверенности и ответственности.
Вы думаете медицинские ошибки случаются только у нас? Ни одна, даже самая развитая система здравоохранения от них не застрахована. Но здесь самое главное, как мы относимся к ошибкам и инцидентам, просто наказываем каждый раз каких-то отдельных людей, не влияя в целом на вероятность повтора тех же случаев в будущем, или же действуем «проактивно», анализируя каждый случай, ищем «корень» проблемы, пытаемся скоординировать всю систему для предотвращения похожих происшествий в будущем.
Вандербильтский урок
В 2017 году в Вандербильтском университете (Vanderbilt University Medical Center) в Нэшвилле произошел случай, который всколыхнул систему здравоохранения США и напомнил о важности четкого соблюдения процедур безопасности.
Медсестра по ошибке ввела пациентке мощный паралитический препарат вместо легкого седативного, предназначенного для подготовки к МРТ. Ошибку обнаружили слишком поздно, и пациентка скончалась от остановки дыхания. Этот случай вынудил медицинские учреждения по всей стране пересмотреть свои процедуры управления лекарствами и внедрить дополнительные меры для предотвращения подобных ошибок, включая использование электронных систем с предупреждениями о возможных несоответствиях.
Сегодня многие больницы внедряют систему «пять правильных» (right patient, right drug, right dose, right time, right route) для контроля за назначением и введением препаратов. Этот подход позволяет избежать путаницы и ошибки при работе с медикаментами, обеспечивая безопасность пациентов.
В Азербайджане мы должны стремиться создать такую культуру, где каждый, от администратора до хирурга, чувствовал безопасность пациента – это личная миссия, которую мы выполняем вместе.
Но как воплотить эту мечту в реальность? Давайте представим себе путь, шаг за шагом, к новому уровню медицинской помощи – шаг к реальной безопасности.
Шаг первый: «Нулевая терпимость к ошибкам»
Взгляните на философию «Кайдзен», которая зародилась в Японии. В ее основе – постоянное стремление к совершенству и уважение к каждому маленькому улучшению. В больнице каждая ошибка должна стать не позором, а возможностью учиться и расти. В культуре «нулевой терпимости к ошибкам» любая деталь имеет значение: если санитар забыл вернуть инструмент на место, это может стать первым шагом к серьезной проблеме.
В нашей системе каждый должен понимать, что безопасность пациента зависит от всего, и ничто не должно быть оставлено без внимания. Каждый сотрудник должен иметь право сказать: «Постойте, здесь что-то не так», - и быть услышанным.
Шаг второй: чек-листы безопасности
Знакомы ли вы с «чек-листом безопасности» ВОЗ? Это не просто набор пунктов. Это ритуал, который спасает жизни по всему миру. Перед началом операции медицинская команда собирается, чтобы вместе пройтись по всем деталям: тот ли пациент, та ли процедура, все ли оборудование на месте. Эти простые вопросы дают каждому члену команды уверенность, что все под контролем. К сожалению, это не повсеместная практика, хотя такие чек-листы могут стать не просто привычкой, а неотъемлемой частью безопасности, о которой будут знать все, начиная от студентов медицинских вузов до опытных врачей.
Шаг третий: анализ и обратная связь
Создание безопасной среды требует постоянного анализа. Но что такое данные без реальной пользы? В нашей программе безопасности каждый отчет об ошибках, каждый инцидент – это не просто статистика, а урок.
Ежемесячные отчеты и обсуждения этих данных с персоналом позволят выявить слабые места и работать над ними. Система безопасности – это живой механизм, который реагирует на каждую деталь и вносит изменения, чтобы сделать будущее лучше и безопаснее.
Шаг четвертый: прозрачность и вовлечение пациентов
Пациенты должны быть не просто зрителями, а участниками процесса. Система должна обеспечивать, чтобы пациентам предоставляли полную информацию о мерах безопасности, принятых в клинике, и приглашали задавать вопросы. Такой подход не только укрепляет доверие, но и формирует у пациентов чувство ответственности за свое здоровье. У нас в стране это поможет создать среду, где люди будут уверены в безопасности и заботе со стороны медперсонала.
Шаг пятый: постоянное совершенствование
Безопасность – это не статичная цель, а путь, который требует постоянного движения. Медицинская система должна быть такой, где каждая ошибка – это шанс стать лучше, где каждый день приносит новые уроки, и каждый сотрудник стремится к совершенству. Постоянные тренинги, обмен опытом между больницами, анализ данных – все это создаст культуру безопасности, которая никогда не останавливается на достигнутом.
Шаг шестой: учиться, чтобы лечить, а не заучивать
Сертификация — это ключевой процесс, который подтверждает знания и квалификацию врачей. Сегодня каждый врач в Азербайджане должен проходить сертификационный экзамен раз в пять лет, и это кажется важной вехой, которая должна вдохновлять на учебу и развитие. Но давайте посмотрим на эту процедуру с точки зрения самих врачей: не секрет, что вместо того, чтобы вдохновлять на обучение, ныне сертификация скорее подавляет, оставляя многих разочарованными и уставшими.
Почему? Проблема в том, что вопросы на экзамене часто устарели и затрагивают вопросы, далекие от реальной практики. Врачам приходится заучивать ответы на вопросы, которые не отражают современных подходов к диагностике и лечению, и не помогают повысить качество их работы. Вопросы, которые только на бумаге подтверждают «знания», на деле остаются просто абстрактными предложениями. В результате экзамен становится своеобразным «барьером», который нужно преодолеть, а не платформой для реального профессионального роста.
Взгляд в будущее: интерактивное обучение и сертификация, основанная на практике
Настало время изменить подход к сертификации. Что если вместо заучивания ответов на устаревшие вопросы мы перейдем к более современному и полезному способу подтверждения знаний? В мире существуют более продвинутые методы сертификации, которые не только проверяют знания, но и позволяют врачам совершенствоваться, учиться на практике, осваивать передовые методики.
Представьте себе процесс сертификации, где врачам предлагают не просто заучивать, а учиться на реальных случаях, разбирать клинические сценарии, проходить симуляционные тренинги. Такие занятия помогут врачам понять, как действовать в условиях, максимально приближенных к реальной жизни. Например, если врач сталкивается с неотложной ситуацией, симуляция позволяет ему отработать действия без риска для пациента. Более того, ошибки, которые можно допустить на симуляции, становятся уроками, которые усваиваются на всю жизнь.
Современные знания и клинические рекомендации
Экзамен должен быть не просто проверкой «школьных» знаний, а инструментом, который подталкивает врача к постоянному саморазвитию. Основой для вопросов могут стать клинические рекомендации, проверенные и обновленные методы, которые доказали свою эффективность.
Врачи должны ориентироваться на лучший мировой опыт, который помогает спасать жизни и предотвращать заболевания. Так мы сможем создать систему, где каждый врач понимает, что его знания помогут ему и его пациентам, а не просто дадут «галочку» в сертификации. Сегодня у нас есть шанс превратить сертификацию в живой, динамичный процесс, который не просто проверяет, но и улучшает знания и навыки врачей. Это подход, который строит мост между знаниями и практикой, который помогает каждому врачу стать лучше, а каждому пациенту — быть уверенным в своем докторе.
Как удержать талантливых врачей в Азербайджане?
Основа доверия к медицине в стране — это наличие квалифицированных медицинских работников. Но, как мы уже говорили в прошлой статье.
К сожалению, тенденция такова, что с каждым годом мы теряем все больше молодых врачей, покидающих страну в поисках лучших условий работы и обучения. Так как же удержать талантливых врачей в стране, чтобы наш медицинский персонал чувствовал уверенность в своем будущем здесь, в родном Азербайджане.
Зарплата, которая позволяет не думать о подработках, современное оборудование, обеспечивающее точную диагностику и лечение, рабочая среда, где врачи чувствуют поддержку и внимание к своим нуждам, — все это не просто «плюсы», а жизненно необходимые условия. Важно, чтобы наши врачи знали: их труд ценен, а возможности для профессионального развития не требуют смены страны. Когда каждый специалист будет уверен, что его работа поддерживается и обеспечивается на высшем уровне, работать дома станет привлекательно.
Что может быть важнее для профессионала, чем перспектива роста и возможности участвовать в научных исследованиях? В мире медицины это возможность быть на передовой, разрабатывать новые подходы, исследовать и внедрять инновации. Создание программ для поддержки карьерного роста — с участием в конференциях, грантах, исследованиях — поможет врачам расти профессионально. Это станет ключом к тому, чтобы наши специалисты ощущали динамику и перспективу, не обращая взгляд к зарубежью в поисках карьерных горизонтов.
Почему для получения передового образования наши врачи должны покидать страну? Давайте представим себе систему, где благодаря партнерству с ведущими зарубежными университетами наши врачи могут получить двойной диплом, оставаясь в Азербайджане.
Такое сотрудничество с международными учебными заведениями создаст возможности для углубленного обучения и выдачи дипломов, которые имеют признание за рубежом. Теперь молодым врачам не придется покидать родину в поисках статуса и возможностей — они смогут получить все это, работая и развиваясь на благо своих пациентов у себя дома.
Вместо резюме
Переосмысление и ребрендинг системы здравоохранения Азербайджана требуют комплексного подхода, включающего улучшение медицинского образования, внедрение непрерывного обучения, предотвращение утечки мозгов, стандартизацию лечения и повышение качества медицинских услуг.
Реализация этих шагов позволит не только повысить уровень медицинской помощи, но и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения, что является ключевым фактором для ее успешного функционирования.