Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2

Сегодня многие больницы внедряют систему «пять правильных» (right patient, right drug, right dose, right time, right route) для контроля за назначением и введением препаратов. Этот подход позволяет избежать путаницы и ошибки при работе с медикаментами, обеспечивая безопасность пациентов.

В Азербайджане мы должны стремиться создать такую культуру, где каждый, от администратора до хирурга, чувствовал безопасность пациента – это личная миссия, которую мы выполняем вместе.

Но как воплотить эту мечту в реальность? Давайте представим себе путь, шаг за шагом, к новому уровню медицинской помощи – шаг к реальной безопасности.

Шаг первый: «Нулевая терпимость к ошибкам»

Взгляните на философию «Кайдзен», которая зародилась в Японии. В ее основе – постоянное стремление к совершенству и уважение к каждому маленькому улучшению. В больнице каждая ошибка должна стать не позором, а возможностью учиться и расти. В культуре «нулевой терпимости к ошибкам» любая деталь имеет значение: если санитар забыл вернуть инструмент на место, это может стать первым шагом к серьезной проблеме.

В нашей системе каждый должен понимать, что безопасность пациента зависит от всего, и ничто не должно быть оставлено без внимания. Каждый сотрудник должен иметь право сказать: «Постойте, здесь что-то не так», - и быть услышанным.

Шаг второй: чек-листы безопасности

Знакомы ли вы с «чек-листом безопасности» ВОЗ? Это не просто набор пунктов. Это ритуал, который спасает жизни по всему миру. Перед началом операции медицинская команда собирается, чтобы вместе пройтись по всем деталям: тот ли пациент, та ли процедура, все ли оборудование на месте. Эти простые вопросы дают каждому члену команды уверенность, что все под контролем. К сожалению, это не повсеместная практика, хотя такие чек-листы могут стать не просто привычкой, а неотъемлемой частью безопасности, о которой будут знать все, начиная от студентов медицинских вузов до опытных врачей.