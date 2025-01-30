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Турецких подростков оставят без соцсетей

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В Турции планируют в течение 2025 года принять законы, запрещающие использование соцсетей детьми младше 16 лет. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, в соцсетях «нет ничего полезного» для детей.

«Некоторые произошедшие в Турции за последнее время инциденты подтверждают это. Даст Бог, в течение 2025 года мы хотим приложить усилия, чтобы принять ряд регулирующих мер», — сказал он.

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