Трамп о выводе войск из Сирии: «Не знаю, кто это сказал»

«Я не знаю, кто это сказал. Но мы примем решение по этому вопросу», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, говорил ли он о выводе американских войск из Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Белый дом примет решение относительно присутствия американских войск в Сирии, но не предоставил дополнительных подробностей. Он опроверг заявления в СМИ о том, что принял решение вывести войска из арабской республики.

«Мы не вовлечены в ситуацию в Сирии. Сирия увязла в своих проблемах... Им не нужно наше вмешательство», — добавил Трамп.

Недавно США увеличили численность своих войск в Сирии с 900 до примерно 2000 человек после того, как коалиция повстанцев во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) свергла режим Башара Асада 8 декабря. В Вашингтоне называют это временной мерой, призванной не допустить закрепления ИГИЛ в стране.

Президент также отказался комментировать возможные контакты с лидерами России и Китая. При этом в беседе с журналистами он выразил мнение, что дела по обоим направлениями идут хорошо.

«Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих», - ответил Трамп в ответ на вопрос о том, когда он в последний раз говорил с Владимиром Путиным и получил ли ответ от Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении войны в Украине.