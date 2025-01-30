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Путин и Трамп все еще не общались

03:57 345

Контактов лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа все еще не было. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о том, что тот не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне.

"Не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли у лидеров разговор.

Ранее журналисты спросили президента США, контактировал ли он с Путиным по авиакатастрофе, поскольку среди погибших были россияне. "Нет. По этой теме я не контактировал", - ответил Трамп в ходе выступления в Белом доме, что было истолковано как намек на то, что разговор по другим темам все-таки состоялся.

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