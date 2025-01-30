«Россию нужно разгромить и уничтожить...»

После того, как Россия сменила угрожающий тон в адрес официального Еревана на примирительные заявления в духе «Армения остается естественным и историческим стратегическим союзником России», в прессу просочилась информация о высказываниях одного из ближайших соратников Никола Пашиняна, спикера парламента Алена Симоняна, якобы заявившего о необходимости «разгромить и уничтожить Россию».

Как утверждает ереванская газета «Жоховурд», Симонян произнес эти слова в ходе недавней закрытой встречи в Ереване с председателями и вице-спикерами парламентов государств, входящих в формат «Северо-Балтийской восьмерки».

По данным газеты «Жоховурд», которая ссылается на парламентского представителя одной из стран Балтии, армянский спикер высказался о России даже жестче, чем президент Украины Владимир Зеленский.

«Симонян заявил, что для блага как Армении, так и стран Балтии, необходимо победить Россию, разгромить ее и уничтожить», - цитирует «Жоховурд» слова неназванного источника.