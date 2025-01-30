«Россию нужно разгромить и уничтожить...»
После того, как Россия сменила угрожающий тон в адрес официального Еревана на примирительные заявления в духе «Армения остается естественным и историческим стратегическим союзником России», в прессу просочилась информация о высказываниях одного из ближайших соратников Никола Пашиняна, спикера парламента Алена Симоняна, якобы заявившего о необходимости «разгромить и уничтожить Россию».
Как утверждает ереванская газета «Жоховурд», Симонян произнес эти слова в ходе недавней закрытой встречи в Ереване с председателями и вице-спикерами парламентов государств, входящих в формат «Северо-Балтийской восьмерки».
По данным газеты «Жоховурд», которая ссылается на парламентского представителя одной из стран Балтии, армянский спикер высказался о России даже жестче, чем президент Украины Владимир Зеленский.
«Симонян заявил, что для блага как Армении, так и стран Балтии, необходимо победить Россию, разгромить ее и уничтожить», - цитирует «Жоховурд» слова неназванного источника.
Утверждается, что даже представители стран Балтии были удивлены столь резкими высказываниями спикера.
Однако пресс-секретарь Алена Симоняна решительно опроверг эту информацию.
«Опубликованная в газете «Жоховурд» новость о том, что Ален Симонян якобы заявил на встрече с парламентариями стран Балтии, что Россия должна быть разгромлена, побеждена и уничтожена ради блага Армении и стран Балтии, является ложной и не соответствует действительности», - заявил пресс-секретарь, отметивши, что обсуждения на этой встрече и в рамках всей конференции были сосредоточены на текущих процессах в регионе и демократическом развитии Армении.
«Спикер парламента Армении не делал подобных заявлений ни на одной из встреч, их повестка была публичной, и они зафиксированы на видеозаписях, - подчеркнул пресс-секретарь. - В настоящее время мы рассматриваем возможность правового опровержения этой фальсификации».
Следует отметить, что в команде Пашиняна Ален Симонян - один из самых жестких и категоричных обличителей Российской Федерации. В частности, он неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Москвы, обвиняя ее в предательстве и «продаже интересов армян».
Напомним также, что Ален Симонян — сторонник выхода Армении из сферы влияния России и интеграции в западные структуры. В этой связи появление в прессе столь радикальных заявлений от имени спикера парламента Армении аналитики расценивают, как выход за рамки допустимого. Особенно в период, когда Москва пытается смягчить в отношении Еревана свою риторику, даже несмотря на сближение правительства Армении с Западом.