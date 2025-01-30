Катетеризация мочевыводящей системы входит в обязательную медицинскую страховку в Азербайджане
Если ввиду какого-либо патологического состояния пациент не может мочиться,то с целью ее отвода проводится катетеризация мочевыводящей системы. Для этогов почки, мочеточник или мочевой пузырь вводится катетер (дренажная трубка). Помимо этого, больному может быть введен катетер с целью проведения лечебных манипуляций, диагностических процедур, самостоятельного мочеиспускания послеоперации или в период заболевания.
Операция установки катетера в почку через небольшой разрез и пункцию в боковой стенке живота под контролем рентгенологического излучения и УЗИ называется перкутанной нефростомией.
Как сообщили haqqin.az в Агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана, операция покрывается за счет обязательного медицинского страхования.
Длительное нарушение мочеиспускания приводит к необратимому повреждению тканей почки и утратефункции органа. Нарушение мочеиспускания вследствие повреждения мочеточника ипочки, а также развития опухолей мочевого пузыря, влагалища и предстательной железы может считаться показанием к нефростомии. Нарушение мочеиспускания можетпривести к патологическому расширению почечной лоханки и чашечек, воспалению и нарушению функции почек, инфекционно-воспалительному процессу вследствие попадания инфекции мочевых путей в кровь. Нефростома, обеспечивая отвод мочи изпочек, предотвращает осложнения и служит улучшению качества жизни пациента.
В большинстве случаев нефростома устанавливается после удаления почечных камней. В некоторых случаях нефростомия осуществляется как этап подготовки перед основными операциями, которые будут проводиться в мочевыделительной системе.
Помимо нефростомии временное введение стента в мочеточник через мочевой канал с целью обследованияи лечения, перкутанная цистостомия (введение катетера в мочевой пузырь черезстенку живота с целью отвода мочи), катетеризация мочевого пузыря (введение катетера в мочевой пузырь через мочевой канал) также покрываются обязательным страхованием.
Отметим, что специальные медицинские расходные (дренажная трубка, катетер, стент),используемые в ходе указанных услуг, также входят в покрытие обязательного медицинского страхования.
Указанные медицинские услуги оказываются по медицинским показаниям в государственных медицинскихучреждениях, подведомственных TƏBİB, инаучно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения по направлению врача.