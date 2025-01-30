Катетеризация мочевыводящей системы входит в обязательную медицинскую страховку в Азербайджане

Если ввиду какого-либо патологического состояния пациент не может мочиться,то с целью ее отвода проводится катетеризация мочевыводящей системы. Для этогов почки, мочеточник или мочевой пузырь вводится катетер (дренажная трубка). Помимо этого, больному может быть введен катетер с целью проведения лечебных манипуляций, диагностических процедур, самостоятельного мочеиспускания послеоперации или в период заболевания.

Операция установки катетера в почку через небольшой разрез и пункцию в боковой стенке живота под контролем рентгенологического излучения и УЗИ называется перкутанной нефростомией.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве обязательного медицинского страхования Азербайджана, операция покрывается за счет обязательного медицинского страхования.