В России продолжаются массовые рейды против мигрантов
В последние дни внимание мирового сообщества приковано к массовому выдворению нелегальных мигрантов из США, инициированному президентом Дональдом Трампом.
Однако в России подобная «кампания» началась значительно раньше, здесь уже несколько месяцев ежедневно проходят массовые рейды, направленные на выявление нелегалов.
Мигрантов ищут повсюду — на рынках, в производственных цехах, на строительных площадках, у входов в метро, на дорогах...
Тем не менее, говорить о масштабной депортации нелегальных мигрантов из России пока рано. У многих задержанных документы оказываются в порядке и после проверки их отпускают. Те же, у кого документов нет, получают штраф и решение о депортации.
По данным Министерства внутренних дел России, общее количество нелегальных мигрантов в стране составляет около 750 тысяч человек, большинство из них — граждане Азербайджана и республик Центральной Азии.
В прошлом году из России было депортировано около 80 тысяч мигрантов. Ожидается, что в 2025-м число депортаций возрастет, поскольку с 1 января вступили в силу новые жесткие законы, касающиеся мигрантов. Помимо этого, недавно в Государственную Думу был внесен законопроект, согласно которому незаконное пребывание в России будет считаться уголовным преступлением.
Среди депортируемых немало граждан Азербайджана. Как уже сообщалось, некоторые из них оказались в Дагестане. Речь идет о людях, которые не могут вернуться на родину авиарейсами, а сухопутные границы Азербайджана, как известно, закрыты. В то же время, говорить о массовой депортации азербайджанцев из России пока не приходится.
Как сообщают российские СМИ, 30 января в Челябинске сотрудники силовых структур провели на рынке «Караван» рейд, организованный в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях в сфере миграции.
«Для блокирования путей нелегальной миграции были проведены рейды на промышленных объектах, складах и рынке «Караван», - сообщает пресс-служба СКР по региону. - В отделение полиции доставлены восемь человек. Все лица, незаконно пребывающие в Челябинске, будут привлечены к административной ответственности, в отношении них инициирован вопрос о выдворении за пределы страны».
В рейде, проведенном в Челябинской области, принимали участие сотрудники дорожной патрульной полиции, которые за сутки выявили на дорогах региона свыше пятидесяти иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в РФ.
Все задержанные в рамках операции «Нелегальный мигрант» были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В зависимости от нарушений их привлекут к административной или уголовной ответственности. Ну, а сами дорожные полицейские призвали граждан области с пониманием относиться к проверкам.
Массовый рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел также в Санкт-Петербурге.
Как уточнили в пресс-службе городской полиции, мигрантов искали в местах их компактного проживания, среди водителей на крупных автомагистралях, а также на овощебазах и стройках.
«В мероприятиях были задействованы различные подразделения полиции, а также сотрудники Росгвардии, - говорится в сообщении. - Поиск нелегалов велся на юге города, на территории Московского и Колпинского районов».
В частности, оперативники проверили две крупные стройки на Пулковском шоссе, овощебазу на Софийской улице в Петро-Славянке и другие объекты. В результате проверок было выявлено около 500 иностранных рабочих, у ста из которых были обнаружены нарушения миграционного режима. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности.
29 января в Новосибирске сотрудники силовых структур задержали более тысячи иностранных граждан, но только 16 из них оказались нелегальными мигрантами. В ходе операций, проводившихся при участии бойцов Росгвардии, были отмечены случаи жесткого обращения с задержанными, включая насильственное укладывание на землю и избиения.
Миграционные рейды также провела полиция Хабаровска. В ходе операций с участием спецподразделений были задержаны 36 иностранных граждан с нарушениями в документах. Их оштрафовали и направили в центр временного содержания для последующей депортации.
В Екатеринбурге силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов возле торгового центра «Дирижабль». Проверке подверглись 123 иностранца, у части из которых были выявлены нарушения миграционного законодательства.