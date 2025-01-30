В России продолжаются массовые рейды против мигрантов

В последние дни внимание мирового сообщества приковано к массовому выдворению нелегальных мигрантов из США, инициированному президентом Дональдом Трампом. Однако в России подобная «кампания» началась значительно раньше, здесь уже несколько месяцев ежедневно проходят массовые рейды, направленные на выявление нелегалов. Мигрантов ищут повсюду — на рынках, в производственных цехах, на строительных площадках, у входов в метро, на дорогах...

Тем не менее, говорить о масштабной депортации нелегальных мигрантов из России пока рано. У многих задержанных документы оказываются в порядке и после проверки их отпускают. Те же, у кого документов нет, получают штраф и решение о депортации. По данным Министерства внутренних дел России, общее количество нелегальных мигрантов в стране составляет около 750 тысяч человек, большинство из них — граждане Азербайджана и республик Центральной Азии. В прошлом году из России было депортировано около 80 тысяч мигрантов. Ожидается, что в 2025-м число депортаций возрастет, поскольку с 1 января вступили в силу новые жесткие законы, касающиеся мигрантов. Помимо этого, недавно в Государственную Думу был внесен законопроект, согласно которому незаконное пребывание в России будет считаться уголовным преступлением. Среди депортируемых немало граждан Азербайджана. Как уже сообщалось, некоторые из них оказались в Дагестане. Речь идет о людях, которые не могут вернуться на родину авиарейсами, а сухопутные границы Азербайджана, как известно, закрыты. В то же время, говорить о массовой депортации азербайджанцев из России пока не приходится. Как сообщают российские СМИ, 30 января в Челябинске сотрудники силовых структур провели на рынке «Караван» рейд, организованный в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях в сфере миграции.

«Для блокирования путей нелегальной миграции были проведены рейды на промышленных объектах, складах и рынке «Караван», - сообщает пресс-служба СКР по региону. - В отделение полиции доставлены восемь человек. Все лица, незаконно пребывающие в Челябинске, будут привлечены к административной ответственности, в отношении них инициирован вопрос о выдворении за пределы страны». В рейде, проведенном в Челябинской области, принимали участие сотрудники дорожной патрульной полиции, которые за сутки выявили на дорогах региона свыше пятидесяти иностранных граждан, нарушивших режим пребывания в РФ. Все задержанные в рамках операции «Нелегальный мигрант» были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В зависимости от нарушений их привлекут к административной или уголовной ответственности. Ну, а сами дорожные полицейские призвали граждан области с пониманием относиться к проверкам. Массовый рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел также в Санкт-Петербурге. Как уточнили в пресс-службе городской полиции, мигрантов искали в местах их компактного проживания, среди водителей на крупных автомагистралях, а также на овощебазах и стройках.