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Взрывы в Одессе, под Киевом и в Черкассах

обновлено
04:33 379

Взрыв прогремел близ украинского города Черкассы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

* * *

В ходе очередного налета запущенных российской армией беспилотников сообщения о взрывах в последние четверть часа приходят, в частности, из Одесской и Киевской областей.

Об этом сообщает ВВС.


Под Одессой группа дронов атаковала район порта Черноморск, там гремели взрывы, в Черноморске, по некоторым данным, пропало электричество. Перед этим сообщения о взрывах приходили из Белгород-Днестровского района Одесской области — он расположен к западу от Одессы.

Под Киевом взрывы гремят в районе Бровар, восточного пригорода столицы.

Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы сообщают более чем о 30 «шахедах» в основном над северными и центральными областями страны.

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