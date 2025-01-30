Гурбан Гурбанов о провале «Карабаха»

«В первую очередь, поздравляю соперника с хорошей и важной победой, - говорит Гурбанов. - На стадионе была отличная атмосфера. До последних минут шла динамичная игра. Мне было очень важно, чтобы мои футболисты хорошо боролись, и я увидел это. К сожалению, из-за технических ошибок увидели в своих воротах три мяча. В любом случае для нас Лига Европы закончилась досрочно. Думаю, эти матчи стали для команды большим опытом на будущее и принесут свою пользу в следующем сезоне. Я всегда рядом со своими футболистами. За все эти годы мы прошли через много таких матчей, где были и удачи, и неудачи».

Далее рулевому «Карабаха» задали вопрос: как получилось, что команда, которая в прошлом сезоне была в шаге от четвертьфинала Лиги Европы, в нынешнем показала в еврокубках самый слабый результат последних лет, заняв последнее место и пропустив больше всех голов?

«Я не раз говорил, что нет такого правила, что ты обязательно должен быть успешен каждый год, - отвечает главный тренер. - Да, мы много пропустили. Значит, слабо сыграли в обороне, и это нужно принять. Но мы играли против очень хороших команд. Конечно, в прошлом сезоне результаты у нас были лучше. В этом же не всегда удавалось показать задуманное. Иногда соперник оказывался лучше. К примеру, сегодня в первом тайме у нас было все нормально, но очень важно выдерживать давление до конца. Мы видим наши проблемы, недостатки есть. Сложно делать так, чтобы команда весь год была в хорошей форме. У нас будет время лучше проанализировать наши игры и найти свои ошибки».

Недавно команду покинул нападающий Жуниньо, за которого бразильский клуб «Фламенго» заплатил 5 миллионов евро. Будут ли приобретены новые футболисты на эти деньги?

«Жуниньо - хороший игрок и был важным футболистом для нашей команды, - продолжает наставник агдамцев. - Но мы и при нем проиграли пять матчей из шести в Лиге Европы. В некоторых играх мы выглядели неплохо, но результат в целом говорит о том, что у нас слабая игра. Если говорить о 5 миллионах, то это не исправит ситуацию. Потому что, если взглянуть на бюджеты всех 36 участников Лиги Европы, мы будем с конца вторыми или третьими. Сегодня нам противостояла команда с бюджетом приблизительно в 100 миллионов. Ну купим мы футболиста за 1-2 миллиона. Разве это исправит ситуацию? Да к тому же еще неизвестно, захочет ли такой игрок приехать в Азербайджан.

Мы и без этих 5 миллионов нормально работали и создавали качественную команду. У нас и сегодня качественная команда. Просто бывают неудачные сезоны. Что касается усиления, мы об этом думаем весь год. К сожалению, тут есть свои трудности. Постараемся внести изменения. У нас есть время. Верю, что хотя бы на 50 процентов удастся выполнить задуманное».