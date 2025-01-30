Украина нанесла удары по НПЗ и нефтебазе в Волгограде

«Ужас, аж квартира вся содрогнулась», — написала одна из пользовательниц, уточнив, что находится в Красноармейском районе — это район, где расположен НПЗ компании «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка».

О взрывах в южном конце Волгорада писали, в частности, участники местной группы в сети «Вконтакте».

Украинские беспилотники, по сообщениям киевских источников, в четвертом часу ночи атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде.

Украинский телеграм-канал Supernova публикует видео со звуком пролета дрона и взрывом, предположительно снятые местным жителем. В одном видео он называет свой точный адрес — этот дом расположен в полутора километрах от границы обширной территории НПЗ.

Украинские дроны в прошлом году атаковали или пытались атаковать «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка» по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.

Этот НПЗ сам по себе занимает территорию в несколько квадратных километров, плюс к этому он окружен промышленной зоной, в которой находятся большая нефтебаза, Волгорадская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.