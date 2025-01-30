Трамп угрожает странам БРИКС

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они попытаются создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару в мировой торговле.

"Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США, или же они столкнутся с пошлинами в 100% и должны будут распрощаться с возможностью продавать товары замечательной американской экономике", - написал в четверг Трамп в социальной сети Truth Social.