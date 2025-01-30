Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!

Нашумевшее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Цюрихе, в котором он поставил под сомнение политику «геноцида армян» в Османской империи, ставшее национальной идеологией армян, вызвало значительный интерес в турецкой общественности. Напомним, что, выступая перед представителями армянской общины, Пашинян, в частности, сказал: «Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида армян» не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась? Почему так произошло? Мы должны это понять или нет? Мы должны иметь отношение к этим темам или нет? Мы управляем своей идентичностью или нет? Это вопросы, о которых нужно говорить. Это фундаментальные вопросы, которые мы должны понять, чтобы решить эти проблемы. Мы должны понять нашу историю, должны понять нашу идентичность». Следует также признать, что Пашинян, идя наперекор общенациональной армянской пропаганде, не впервые возвращается к теме «геноцида». Еще в апреле 2024 года в своем обращении по случаю годовщины событий 1915 года он использовал выражение «великая резня», ранее применявшееся только теми, включая президентов США, кто либо избегал, либо вообще отрицал термин «геноцид». Мало того, Пашинян стал первым, кто открыто заявил, что в основе «великой резни» 1915 года лежали ложные обещания, данные армянам, и иллюзорные ожидания армянского народа. Пашинян также отметил, что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события.

Комментируя заявление премьер-министра Армении в Цюрихе, политолог Джанан Калсын, экс-депутат и представитель парламентский делегации Турции в ПА ОБСЕ, назвала Пашиняна «прагматичным и умным политиком, извлекающим уроки из происходящих геополитических процессов, способным делать выводы и принимать сложные решения. «На сегодняшний день Россия, обессиленная украинской войной, уже не в состоянии, как прежде, оказывать Еревану военную и экономическую поддержку, - отметила Калсын. - Москва уже не может тянуть на себе социально-экономический груз Армении, которая в течение последних тридцати лет фактически находилась на содержании у России. Не лучше дела и у другого соседа Армении, Ирана, который практически находится в военном конфликте с Израилем, задавлен западными санкциями и глубоко увяз в экономическом, финансовом и энергетическом кризисах. Столь же тщетными оказались надежды на неограниченную помощь со стороны армянской диаспоры - финансовые кризисы, периодически сотрясающие Запад, значительно ограничили возможности диаспоры помогать Республике Армения». По мнению турецкого политолога, национальный интерес Армении заключается в форсированном выходе из региональной изоляции, в нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, в открытии границ и транспортных коридоров, во включении страны в региональные проекты и привлечении иностранных инвестиций.

«Все это, - подчеркнула Джанан Калсын, - возможно при условии нормализации отношений с Баку и Анкарой. Главное препятствие на пути нормализации устранено – Азербайджан вернул все оккупированные территории. Именно этот вопрос был первопричиной прекращения армяно-турецких отношений и закрытия границ между двумя странами. Наконец, Пашинян самым непосредственным образом увидел мощь боевых дронов и другого современного оружия в арсеналах Азербайджана. Все эти факторы подтолкнули его признать территориальную целостность Азербайджана, а Карабах - азербайджанской землей. Если же посмотреть на все возможные для Армении сценарии, то единственный выигрышный вариант - это дружба с Турцией. Мы позитивно восприняли позицию Пашиняна о «геноциде армян», поскольку об этом же на протяжении многих лет говорили и турецкие власти, отмечая, что данный вопрос требует исследования историков. Если же теперь с нами согласны в Армении, значит, у них есть представление о правдивой картине событий 1915 года. С победой азербайджанской армии в 44-дневной войне и восстановлением территориальной целостности Азербайджана на Южном Кавказе складывается уникальная ситуация, при котором Армения может сделать самостоятельный внешнеполитический выбор. Осталось лишь понять, сможет ли Армения воспользоваться этой возможностью. Со стороны Турции нет никаких проблем в открытии армяно-турецкой границы и налаживании торговых отношений с Ереваном. Судя по всему, в Армении это понимают и устраняют последние препятствия на пути восстановление отношений с Анкарой. Полагаю, в этом деле армянскому премьер-министру следует и дальше проявить волю и смотреть в будущее». Шамиль Айрым, депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития, подчеркнул в интервью haqqin.az, что заявление Пашиняна следует рассмотреть более широко, в контексте обеспечения регионального сотрудничества. «Еще в прошлом году армянский премьер предложил провести исследования событий 1915 года и выяснить, что же было на самом деле, - сказал Айрым. – К этому моменту в Армении уже говорили не о полутора миллионах, а о 200-300 тысячах жертвах так называемого «геноцида», в самой версии которого налицо подмена фактов, фальсификация истории и прочее. Если в Ереване, как сказал Пашинян, действительно хотят вернуться к расследованию событий 1915 года, почему тогда в 2005 году не приняли предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о создании комиссии из специалистов Турции и Армении для тщательного расследования и объективной оценки событий тех лет? Ведь Турция, напомню, открыла тогда свои архивы и пригласила армянских историков ознакомится с содержащимися там документами. Но армянская сторона это предложение отвергла. Полагаю, сегодня можно к нему вернуться. Это не тема политиков, а миссия историков и экспертов, которые на основе архивных и других исторических материалов в Турции, России, Великобритании и США могут провести всестороннее расследование. Я уверен, что заключение историков покажет, насколько ошибочным путем шло все эти годы армянское общество. В свое время, в рамках военной пропаганды, армяне наняли титулованного британского историка Арнольда Тойнби для написания книги о «геноциде армян». Но затем сам же Тойнби признал, что факты, которые он привел в этой книге, были выдуманы. У Турции есть неопровержимые свидетельства о резне мусульманского населения Восточной Анатолии во время событий начала ХХ века, устроенной армянскими вооруженными формированиями. Об этом написано много книг, сняты документальные фильмы».