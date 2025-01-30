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Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой

10:07 1053

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила открытое письмо исполнительному директору организации Human Rights Watch Тиране Хассан.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, в письме отмечается, что HRW в своём отчёте за 2024 год проявила в отношении Азербайджана предвзятое и однобокое отношение.

«Вместо того чтобы опираться на данные открытых для широкой общественности годового и параллельного отчётов омбудсмена о ситуации с защитой прав и свобод человека, о деятельности по предотвращению пыток, Human Rights Watch основывается на подозрительных и предвзятых источниках.

Кроме того, представители национальной превентивной группы встретились с рядом лиц, упомянутых в отчёте HRW, и фактов пыток или плохого обращения с ними не было зафиксировано», - отмечается в письме Сабины Алиевой.

Омбудсмен подчеркнула, что, несмотря на важные решения, принятые для ликвидации последствий изменения климата во время проведения в Азербайджане СОР29, ставшего площадкой для эффективных дискуссий по предотвращению изменения климата, HRW в своём отчёте не отметил эти успехи в решении актуальных проблем.

В то же время в письме С. Алиевой подчёркивается, что в отчёте HWR не отмечено то, что в результате многолетней оккупационной политики Армении были грубо нарушены фундаментальные права и свободы свыше миллиона азербайджанцев, а сотни тысяч азербайджанцев были насильно изгнаны из Армении. Также не отмечены работы по безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобождённые территории, что является показателем проявления двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Сабина Алиева призвала Human Rights Watch при подготовке своих отчётов быть справедливой, беспристрастной и основываться на подтверждённых фактах.

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