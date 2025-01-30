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В Анталье закрыли десятки отелей

10:12 1264

В Анталье опечатали не менее 50 отелей после пожара в отеле на горнолыжном курорте, в результате которого погибло почти 80 человек, сообщает канал NTV.

Решение принято Главным управлением инвестиций и предпринимательства Министерства культуры и туризма Турции.

Ведомство разослало губернаторам 81 провинции письмо, касающееся отелей, которые не имеют сертификата туристической деятельности и работают незарегистрированными. В письме за подписью замминистра Надира Алпаслана содержится просьба выявить такие учреждения и принять необходимые меры. После проверок было закрыто 50 отелей в районе Муратпаша в Анталье, одном из регионов с наибольшим количеством малых и средних объектов размещения в Турции.

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