У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей

Позиция президента США Дональда Трампа в том, что война в Украине должна завершиться – и завершиться переговорами. Но любые переговоры предполагают уступки от обеих сторон. Ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих «максималистских» целей.

На вопрос, лидер какой из стран является самой большой «преградой» для начала мирных переговоров, Рубио подчеркнул, что как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у российского правителя Владимира Путина есть свои внутренние интересы. «Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю? Я имею в виду, что в Украине люди были бы расстроены этим, и это понятно», – добавил госсекретарь США.

При этом он подчеркнул, что есть и более «зрелые» реалии жизни. Обе стороны платят большую цену в этой войне. И Украина, и Россия заинтересованы в том, чтобы эта война завершилась, говорит Рубио.

«Это (война в Украине) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только Соединенные Штаты под лидерством президента Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко, и это потребует некоторого времени. Но я знаю, что он (Трамп) твердо намерен достичь этого», – утверждает госсекретарь США Рубио.

Рубио также заявил, что администрация предыдущего президента Джо Байдена якобы просчиталась, финансируя Украину в войне с Россией.

«Думаю, что сейчас и демократы поняли, что финансирование Украины - это финансирование в тупик, и может быть даже хуже, чем в тупик. Украина разрушена и теряет все больше территории», - сказал Рубио.

По словам главы Госдепа США, предыдущей администрации «как-то удалось убедить людей, что Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию». Однако в результате «Украина оказалась отброшенной на 100 лет, ее энергетика уничтожена, много украинцев выехало в другие страны и могут никогда не вернуться», а это ставит под угрозу ее будущее, утверждает Рубио.