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Шесть ГЭС строится в Карабахе и Восточном Зангезуре

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10:40 414

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана о преобразовании Карабаха и Восточного Зангезура в зону «зеленой энергетики» в настоящее время ОАО «Азерэнержи» строит 6 гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 мегаватт. Об этом рассказали в ОАО.

Так, в Кельбаджарском районе строятся ГЭС «Текегая» мощностью 7,7 мегаватт, «Агчай» мощностью 3 мегаватта, «Чайкенд» мощностью 5 мегаватт; в Лачинском районе – «Шейланлы» мощностью 4 мегаватта, «Ашагы Малыбей» мощностью 3,1 мегаватт; в Агдеринском районе -  «Гозлукёрпю» мощностью 14,7 мегаватт. Для каждой из этих 6 ГЭС отдельно строятся водозаборы, прокладываются деривационные трубы протяженностью 40 км для снабжения станций водой.

Планируется за год производить 110 миллионов киловатт-часов «зеленой энергии» на 6 гидроэлектростанциях, тем самым экономя 24 миллиона кубометров газа и предотвращая выброс в атмосферу 44 тысяч тонн углекислого газа. Станции планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2025 года.

Кроме того, завершено строительство еще 5 ГЭС - «Ашагы Венг» и «Надирханлы» в Кельбаджарском районе, а также «Мирик», «Агбулаг» и «Агбулаг-1» в Лачинском районе.

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