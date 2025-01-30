Шесть ГЭС строится в Карабахе и Восточном Зангезуре

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана о преобразовании Карабаха и Восточного Зангезура в зону «зеленой энергетики» в настоящее время ОАО «Азерэнержи» строит 6 гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 мегаватт. Об этом рассказали в ОАО.

Так, в Кельбаджарском районе строятся ГЭС «Текегая» мощностью 7,7 мегаватт, «Агчай» мощностью 3 мегаватта, «Чайкенд» мощностью 5 мегаватт; в Лачинском районе – «Шейланлы» мощностью 4 мегаватта, «Ашагы Малыбей» мощностью 3,1 мегаватт; в Агдеринском районе - «Гозлукёрпю» мощностью 14,7 мегаватт. Для каждой из этих 6 ГЭС отдельно строятся водозаборы, прокладываются деривационные трубы протяженностью 40 км для снабжения станций водой.