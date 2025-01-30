За что задержали людей Чубайса

Трое сотрудников госкорпорации «Роснано» и «другие лица» задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает МВД России.

Задержаны замруководителя УК «Роснано», исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова, передает РБК.

Следствие полагает, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. «Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано». Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — сказано в сообщении. В итоге из бюджета госкорпорации выделили в 2022–2024 годах более 43 млрд руб.

Накануне РБК сообщал о задержании нескольких бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Всего задержаны четыре человека, включая Подольского и Галстяна. У Чубайса пока никакого процессуального статуса нет.