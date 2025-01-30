USD 1.7000
EUR 1.7712
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

За что задержали людей Чубайса

официально
11:05 172

Трое сотрудников госкорпорации «Роснано» и «другие лица» задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает МВД России.

Задержаны замруководителя УК «Роснано», исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова, передает РБК.

Следствие полагает, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. «Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО «Роснано». Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — сказано в сообщении. В итоге из бюджета госкорпорации выделили в 2022–2024 годах более 43 млрд руб.

Накануне РБК сообщал о задержании нескольких бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Всего задержаны четыре человека, включая Подольского и Галстяна. У Чубайса пока никакого процессуального статуса нет.

Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ
Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ обновлено 10:55
10:55 4204
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
10:23 913
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
10:07 1056
Они почему-то надеялись, что за ними не придут
Они почему-то надеялись, что за ними не придут тюрьма народов
00:03 10023
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема; все еще актуально
30 января 2025, 20:41 3487
Гурбан Гурбанов о провале «Карабаха»
Гурбан Гурбанов о провале «Карабаха»
04:54 5209
В России продолжаются массовые рейды против мигрантов
В России продолжаются массовые рейды против мигрантов ... достается и азербайджанцам
04:25 5283
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2 колонка доктора Мирзоева
01:52 3532
«Россию нужно разгромить и уничтожить...»
«Россию нужно разгромить и уничтожить...»
04:01 7097
Как «Карабах» опустился до такого?!
Как «Карабах» опустился до такого?! Самое последнее место в Лиге Европы; обновлено
02:03 8923
Трамп о выводе войск из Сирии: «Не знаю, кто это сказал»
Трамп о выводе войск из Сирии: «Не знаю, кто это сказал»
01:59 4178

ЭТО ВАЖНО

Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ
Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ обновлено 10:55
10:55 4204
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
10:23 913
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
10:07 1056
Они почему-то надеялись, что за ними не придут
Они почему-то надеялись, что за ними не придут тюрьма народов
00:03 10023
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война
Нельзя показывать африканцам деньги. Вспыхнет война главная тема; все еще актуально
30 января 2025, 20:41 3487
Гурбан Гурбанов о провале «Карабаха»
Гурбан Гурбанов о провале «Карабаха»
04:54 5209
В России продолжаются массовые рейды против мигрантов
В России продолжаются массовые рейды против мигрантов ... достается и азербайджанцам
04:25 5283
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? - 2 колонка доктора Мирзоева
01:52 3532
«Россию нужно разгромить и уничтожить...»
«Россию нужно разгромить и уничтожить...»
04:01 7097
Как «Карабах» опустился до такого?!
Как «Карабах» опустился до такого?! Самое последнее место в Лиге Европы; обновлено
02:03 8923
Трамп о выводе войск из Сирии: «Не знаю, кто это сказал»
Трамп о выводе войск из Сирии: «Не знаю, кто это сказал»
01:59 4178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться