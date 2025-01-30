Городская мобильность в Баку: что было сделано за год?

За последние месяцы в Баку достигнут значительный прогресс в реформировании системы наземного общественного транспорта. Как компоненты трансформации городской мобильности, реализованные проекты, нацеленные на устойчивое развитие транспортной системы города и повышение качества жизни его населения, заметно улучшили транспортную инфраструктуру и создали альтернативные способы передвижения. В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) признают, что еще многое предстоит сделать - работа эта трудоемкая, требующая тщательных расчетов, анализа дорожной ситуации и кардинальных мер. Но цели понятны и социально значимы – столица должна иметь эффективный общественный транспорт во имя удобства и безопасности горожан и гостей города. Пассажироперевозки: новые маршруты и выигрыш до 22 минут Одним из наиболее значимых изменений стало создание выделенных автобусных полос. Изначально вызвавшие недовольство автомобилистов, они доказали свою эффективность: время автобусов в пути сократилось почти в два раза – на одних улицах на 12, на других - на 22 минуты, а количество пассажиров значительно увеличилось. Сейчас протяженность специальных полос составляет 112 км и они охватывают почти 40 улиц. Автобусы, движущиеся по этим полосам, ежедневно перевозят около 900 тыс. человек.

Конечно, нельзя не признать, что при реализации инфраструктурных проектов, создании выделенных автобусных полос и парковочных мест на некоторых участках города возникли определенные трудности, связанные с деятельностью расположенных вдоль улиц объектов, особенно в плане их логистических потребностей. Другими словами, в ряде случаев новшества хоть и позволили пассажирам общественного транспорта комфортно, быстро и безопасно добираться до места назначения, но, с другой стороны, доставили неудобства представителям бизнес-структур и различных учреждений. Однако, руководствуясь необходимостью обеспечения удовлетворенности граждан и принимая во внимание их обращения и предложения, Агентство наземного транспорта после тщательного анализа ситуации приступило к установке информационных табличек, обозначающих время действия знаков 5.9 (полоса для транспортных средств общего пользования), то есть теперь запрет на въезд других автомобилей на выделенную автобусную полосу действует только в указанные на знаке часы. Работа по установке дополнительных информационных знаков продолжится. Одной из проблем является и недостаточное количество стоянок такси в Баку, что создает трудности в плане упорядочения их деятельности и доступа граждан, а порой и препятствия для движения транспорта. Для решения проблемы AYNA применяет комплексный подход на основе анализа и с учетом обращений жителей, чтобы определить новые локации, где имеется высокий спрос на размещение стоянок такси, в том числе около вузов, торговых центров, хабов, а также на альтернативных дорогах вблизи автобусных полос. Кстати, уже организованы стоянки такси на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку. Этот процесс продолжится. Проблемой являются и все еще встречающиеся случаи незаконной деятельности по предоставлению услуг такси. В этом году будут приняты меры для решения этого вопроса. Важным шагом также стало открытие новых маршрутов, например, №594, который соединяет станцию метро «20 Января» и автовокзал в Сумгаите, обеспечивая более быстрые и комфортные поездки – в среднем около 30 минут до места назначения. Следует напомнить, что в Сумгаит можно удобно добраться и от станции метро «Автовокзал» - оттуда следует автобус №595. Рейсы по двум этим маршрутам выполняются на комфортабельных автобусах «Неоплан», которыми уже ежедневно перевозятся более 12 тысяч пассажиров, что снижает нагрузку на Сумгаитское шоссе. Кроме того, в рамках внедрения новой маршрутной сети в столице запущены новые регулярные автобусы № Е2, 20, 120, 120Е, 121Е, 123, 140, 140Е, 141Е, 150, 446, 508. Кстати, автобусами 4 новых маршрутов, курсирующих из Баку в Сумгаит и поселок Сарай, ежедневно перевозится в общей сложности более 25 тысяч пассажиров. Работа по расширению маршрутной сети и обеспечению доступа к ней наибольшего числа жителей столицы продолжается. Самое главное – пассажиры стали больше доверять общественному транспорту, а его популярность растет с каждым днем. В целом, в 2024 году было перевезено 476 миллионов пассажиров, что на 28 миллионов больше, чем годом ранее. Что же касается беспокоящих граждан проблем – сокращения интервала, увеличения количества курсирующих на линиях автобусов и снижения плотности пассажиропотока, то работа над решением этих вопросов продолжается в интенсивном режиме. Примечательно, что теперь даже водители частных автомобилей из числа ярых противников выделенных полос для общественного транспорта откровенно признаются, что до определенных локаций, будь то близких или дальних, на автобусах можно добраться гораздо быстрее.

Хабы – эффективный механизм транспортного обмена Важным элементом улучшения городской мобильности стало создание центров транспортного обмена. Комментируя этот вопрос, эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев подчеркнул острую необходимость в подобных хабах в определенных частях города, среди которых Дарнагюль и Ходжасан. Особенно эффективна концепция создания мультимодальных хабов в местах, где пересекаются маршруты различных видов транспорта - метро, железной дороги и автобусов. Отрадно, что в столице идет интенсивная работа над реализацией проектов, о которых говорит эксперт. В 2024 году в Баку появились три новых хаба, что значительно улучшило возможности пересадки между различными видами транспорта. Например, через открывшийся в марте хаб у станции метро «Гянджлик» ежедневно проходят 220 автобусов по 12 маршрутам, а пассажиропоток составляет 154 тыс. человек. Хабы на южном выходе станции метро «Кёроглу» и на площади у станции «28 Мая» имеют мультимодальный характер. В первом помимо станции «электрички», автобусных остановок и стоянок такси имеются и перехватывающие парковки (park and ride), что позволяет не только удобно пересаживаться между различными видами транспорта, но и оставить частный автомобиль и продолжить движение на общественном транспорте. Здесь в течение дня по 15 регулярным маршрутам проезжают около 200 автобусов и примерно 126 тысяч пассажиров. Недавно открывшийся хаб «все в одном» у станции метро «28 Мая» выгодно расположен возле Бакинского железнодорожного вокзала и множества учреждений различного назначения и включает остановки со станциями зарядки для электробусов, полосы микромобильности и великолепную пешеходную зону. Это очень оживленный и многолюдный уголок города, через который ежедневно проезжают 259 автобусов, курсирующих по 16 регулярным маршрутам и перевозящих примерно 181 тысячу пассажиров. Все эти цифры еще раз подтверждают эффективность подобного рода транспортно-пересадочных узлов. Значительный вклад в улучшение городской мобильности вносят также хабы у северного выхода станции метро «Кёроглу» и на территории Международного автовокзального комплекса.

Новые автобусы: курс на «зеленый» транспорт В Баку также активно обновляется парк общественного транспорта: в столице на различных маршрутах успешно курсируют 160 электробусов с нулевой эмиссией, доставленные в преддверии конференции СОР29, а частные компании закупили еще 85 экологически чистых автобусов, работающих на электричестве и сжатом газе. Кроме того, отремонтировано и введено в эксплуатацию более 200 автобусов. Теперь их парк в столице достиг рекордной отметки – 2160.

Микромобильность – альтернатива для коротких поездок В центре внимания находится и вопрос дальнейшего расширения сети полос микромобильности в Баку. Работа в этом направлении продолжается. Кроме того, в 70 пунктах в столице созданы специальные парковки для велосипедов, запущена услуга их аренды (в том числе электрических) с удобной формой оплаты через мобильное приложение, что помогло сделать их доступными для большего числа жителей и туристов. Уже начался процесс создания парковочных мест и для электроскутеров. Растущая популярность велосипедов и скутеров позволяет говорить о тенденции превращения средств микромобильности в полноценный альтернативный вид транспорта для поездок на короткие расстояния. Так, с сентября по декабрь 2024 года арендованными велосипедами и скутерами воспользовались 460 тысяч человек. При этом покрыто более 2,1 миллиона км. Говоря о расширении инфраструктуры микромобильности, Рауф Агамирзаев акцентирует внимание на еще одном очень важном аспекте: осуществляемое в рамках трансформации мобильности сужение полос движения из-за созданных велодорожек и/или автобусных полос позволяет рационально использовать всю ширину проезжей части, стабилизировать потоки, предотвратить образование искусственных заторов на ряде улиц и повысить безопасность, исключив неправильное маневрирование. Эксперт подчеркивает, что это не просто возможность справедливо распределить физическую инфраструктуру между всеми участниками движения, но и эффективный механизм, называемый канализированием движения. Подобное разделение транспортных потоков на проезжей части позволяет предотвратить потенциальную опасность и ликвидировать конфликтные точки, а также помогает упорядочить поток и дисциплинировать водителей, особенно любителей совершать резкие маневры с многочисленными перестроениями.

Мегареформа в сфере услуг такси: качество и новые автомобили Нельзя не упомянуть и масштабные реформы в сфере услуг такси. Это тоже до недавних пор считалось одной из болезненных проблем города: устаревшие автомобили, заполонившие улицы и ежедневно генерировавшие заторы, аварийные ситуации из-за неадекватного стиля вождения, низкая культура водителей, постоянные жалобы на уровень обслуживания. Теперь можно смело сказать, что в этой сфере также наведен порядок: в силу эффективных мер регулирования значительно улучшилось качество услуг, «развалюхи» исчезли с улиц - парк такси обновился, преимущественно за счет гибридных и электрических автомобилей, что также влияет на улучшение экологической ситуации. Регистрировать для предоставления услуг такси можно только автомашины не старше 8 лет. Их водители проходят тренинги, организуемые AYNA с 2023 года. Число прошедших обучение лиц превысило 35 тысяч человек.

Значительные преобразования происходят и в организации парковочных пунктов. Хаотично организованные незаконные парковки с характерными для них поборами, можно сказать, остались в прошлом. Территория Баку разделена на пять зон, каждая из которых имеет свои тарифы с возможностью оплаты через удобное мобильное приложение или SMS – никакой наличности и контактов с горе-парковщиками. В некоторых районах города организованы бесплатные парковки. Процесс создания парковочных мест, в том числе бесплатных, продолжится.

Удобная для пешеходов городская среда Немалое внимание уделяется созданию и расширению пешеходных зон. Ведь город в первую очередь должен быть удобен для людей. К примеру, недавно открывшаяся после капитальной реконструкции территория вокруг сада Хагани стала первым проектом по полному ограничению автомобильного движения и созданию пешеходной зоны.

Ограничение движения автотранспорта на улице Азиза Алиева в очень оживленной и популярной у горожан и туристов центральной части Баку, изобилующей историческими достопримечательностями, фактически позволило расширить пешеходную зону от улицы Низами до Национального приморского парка.