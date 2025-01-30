Согласно информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, всего за три месяца численность северокорейских войск сократилась вдвое. Украинские военные, сражавшиеся против северокорейцев, отзываются о них как о свирепых воинах. Однако дезорганизация в их рядах и несогласованность действий с российскими подразделениями скоро привели к росту потерь.

Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Но после тяжелых потерь они были сняты с линии фронта, пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

«По словам украинских чиновников и военнослужащих, с момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были предоставлены сами себе, наступая с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить», - пишет NYT.

В то же время американские чиновники заявили, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не постоянным: «По их словам, не исключено, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как русские придумают новые способы их размещения, чтобы избежать таких больших потерь».

По данным издания, скорее всего, у лидера КНДР Ким Чен Ына есть свои мотивы для помощи России в Курске. По данным американских чиновников, он надеется, что в будущем президент РФ Владимир Путин отплатит ему за это, предоставив помощь в реализации ракетных программ Северной Кореи и дипломатическую поддержку в ООН.