USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?
Новость дня
Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Северокорейцы исчезли с Курского фронта

11:45 2123

Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Но после тяжелых потерь они были сняты с линии фронта, пишет The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Согласно информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, всего за три месяца численность северокорейских войск сократилась вдвое. Украинские военные, сражавшиеся против северокорейцев, отзываются о них как о свирепых воинах. Однако дезорганизация в их рядах и несогласованность действий с российскими подразделениями скоро привели к росту потерь.

«По словам украинских чиновников и военнослужащих, с момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были предоставлены сами себе, наступая с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить», - пишет NYT.

В то же время американские чиновники заявили, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не постоянным: «По их словам, не исключено, что северокорейцы могут вернуться после прохождения дополнительной подготовки или после того, как русские придумают новые способы их размещения, чтобы избежать таких больших потерь».

По данным издания, скорее всего, у лидера КНДР Ким Чен Ына есть свои мотивы для помощи России в Курске. По данным американских чиновников, он надеется, что в будущем президент РФ Владимир Путин отплатит ему за это, предоставив помощь в реализации ракетных программ Северной Кореи и дипломатическую поддержку в ООН.

Россия за роспуск Минской группы
Россия за роспуск Минской группы
14:05 30
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
09:50 7129
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни; все еще актуально
30 января 2025, 20:55 5925
Пашинян рассказал, как Армении дарили оружие
Пашинян рассказал, как Армении дарили оружие
13:20 1320
Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших
Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших обновлено 13:14
13:14 2188
Народы Азербайджана и Франции заинтересованы в повышении уровня отношений
Народы Азербайджана и Франции заинтересованы в повышении уровня отношений так заявил Фарид Шафиев
13:10 755
Президент Грузии: «Россия оккупировала грузинские территории»
Президент Грузии: «Россия оккупировала грузинские территории»
12:53 1529
Городская мобильность в Баку: что было сделано за год?
Городская мобильность в Баку: что было сделано за год?
11:32 1472
Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ
Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ обновлено 10:55
10:55 6898
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
10:23 2575
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
10:07 2306

ЭТО ВАЖНО

Россия за роспуск Минской группы
Россия за роспуск Минской группы
14:05 30
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
Турецкие депутаты: Браво, Пашинян!
09:50 7129
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция
«Подарок» в виде золотых слитков - типично ливанско-армянская традиция бумеранг - тоже закон жизни; все еще актуально
30 января 2025, 20:55 5925
Пашинян рассказал, как Армении дарили оружие
Пашинян рассказал, как Армении дарили оружие
13:20 1320
Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших
Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших обновлено 13:14
13:14 2188
Народы Азербайджана и Франции заинтересованы в повышении уровня отношений
Народы Азербайджана и Франции заинтересованы в повышении уровня отношений так заявил Фарид Шафиев
13:10 755
Президент Грузии: «Россия оккупировала грузинские территории»
Президент Грузии: «Россия оккупировала грузинские территории»
12:53 1529
Городская мобильность в Баку: что было сделано за год?
Городская мобильность в Баку: что было сделано за год?
11:32 1472
Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ
Массовая атака на российские регионы. Пожар на крупнейшем НПЗ обновлено 10:55
10:55 6898
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
У Трампа заявили: Ни Украина, ни Россия не достигнут своих целей
10:23 2575
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
Открытое письмо омбудсмена Сабины Алиевой
10:07 2306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться