За убийство в Баку 17 лет

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по делу военнослужащего Исмаила Аллахвердиева, обвиняемого в убийстве 24-летнего мужчины на улице в Баку.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Джамала Рамазанова был зачитан приговор, согласно которому Исмаил Аллахвердиев приговорен к 17 годам лишения свободы.

Трагический инцидент произошел в июне 2024 года на улице Баку. Согласно обвинению, Исмаил Аллахвердиев на почве личных отношений умышленно убил своего знакомого Турала Косаева, выстрелив в него из огнестрельного оружия. Аллахвердиеву было предъявлено обвинение по статьям 120.2.4, 232.2.3 и др. УК Азербайджана.

Исмаил Аллахвердиев был сверхсрочником.