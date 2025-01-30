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Канада предупреждает Трампа

12:04 1532

США будут вынуждены закупать нефть в Венесуэле, если Белый дом введет 25-процентные пошлины на нефть из Канады, заявила Financial Times (FT) глава канадского МИД Мелани Жоли.

«Мы поставляем нефть со скидкой, и ее в конечном счете перерабатывают в Техасе. Если этого не будем делать мы, это сделает Венесуэла. Другого выхода нет, а эта администрация не хочет работать с Венесуэлой», - сказала Жоли.

Мелани Жоли

FT уточняет, что многие нефтеперерабатывающие заводы США «зависят» от тяжелой нефти, добываемой в Канаде, а не от более легких сортов, добываемых в самих Соединенных Штатах. Тяжелую нефть, напоминает FT, также добывают в Венесуэле.

Также, по словам Жоли, принятие 25-процентных пошлин на канадский импорт «ударит по обычным людям», ведь отношения между Канадой и США «могут перерасти в торговую войну».

Кроме того, Жоли раскритиковала идею президента США Дональда Трампа о присоединении Канады к Соединенным Штатам. «Мы можем быть действительно хорошими друзьями, но мы никогда не станем одним из штатов или колонией, и точка», - добавила глава МИД Канады.

Ранее Трамп заявил, что еще не принял решения о повышении пошлин на канадскую нефть, однако подтвердил, что повышение пошлин на ввозимые из Канады и Мексики товары до 25% вступит в силу в субботу. По словам Трампа, его решение будет зависеть от того, является ли цена на нефть, установленная Канадой и Мексикой, справедливой.

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