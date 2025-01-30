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10%-ная скидка для студентов в Referans Medical Group

12:18 377

28 января подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом развития образования и Referans Medical Group.

Документ подписали председатель совета директоров Фонда развития образования Эльнур Насибов и директор Referans Medical Group Эльгиз Дадашев, сообщили в Министерстве науки и образования.

Выступая на мероприятии, Эльнур Насибов предоставил информацию о проектах, реализуемых Фондом. Он подчеркнул, что проект TələbəPlus направлен на то, чтобы студенты по всей стране пользовались одинаковыми льготами и скидками, а также поддерживали их социальную жизнь. Председатель заявил, что эта инициатива создает новые возможности для удовлетворения потребностей студентов, связанных со здоровьем, и способствует улучшению качества их жизни. Было отмечено, что в рамках данного сотрудничества студенты получат возможности не только в плане образования, но и в плане здоровья.

В свою очередь, Эльгиз Дадашев отметил, что компания постоянно внедряет новые инициативы, способствующие благополучию студентов. Заявив, что здоровье студентов всегда является приоритетом, директор выразил благодарность Фонду развития образования и подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству студенты смогут воспользоваться преимуществами и возможностями, предлагаемыми Referans Medical Group.

Согласно подписанному соглашению, студенты смогут получить скидку 10% на медицинские услуги, предоставляемые во всех филиалах Referans Medical Group по всей стране, по карте TələbəPlus. В то же время студенты получат возможность бесплатно проходить профилактические осмотры один раз в год во всех филиалах, расположенных в Баку. Chek-ap включает в себя следующие услуги: осмотр терапевта, проверка зрения, мониторинг роста, веса, индекса массы тела, рентген легких, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови.

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