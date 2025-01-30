Азербайджанцы смогут ехать в Узбекистан без загранпаспорта

Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность использования биометрических паспортов вместо загранпаспортов для поездок между двумя странами.

Этот вопрос был обсужден между представителями Управления въезда-выезда и оформления граждан (УВВиОГ) МВД Узбекистана и Государственной миграционной службы Азербайджана с участием сотрудников консульских и правовых департаментов МИД обеих стран.

Обсуждена возможность признания биометрических ID-карт в качестве документа для пересечения границ Узбекистана и Азербайджана.

Стороны отметили, что данный шаг упростит передвижение граждан, укрепит двусторонние отношения и расширит сотрудничество в области миграционной политики.

В случае одобрения вопроса поездки в обе страны с применением биометрических ID-карт будут более удобными и позволят гражданам обеих стран пересекать границу без необходимости оформления заграничного паспорта.

Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.