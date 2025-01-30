Гормоны и их роль в организме

Эндокринолог Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчубашева Министерства здравоохранения Гюнель Махмудова в интервью рассказывает, при каких обстоятельствах нужно сдавать анализы на гормоны, что такое гестационный сахарный диабет, гормоны щитовидной железы. - Гормональное здоровье – это нормальное функционирование эндокринной системы в целом и адекватный уровень гормонов в организме. Гормоны играют важную роль в функционировании органов и систем организма, и обеспечивают общее развитие организма. Кроме того, гормоны являются специфическими продуктами эндокринных желез и влияют на весь организм. Они оказывают дистанционное действие, распространяясь через кровь или лимфу. Между нервной системой и эндокринной системой существует очень тесная связь. Когда эндокринные железы выделяют слишком много или слишком мало гормонов, то это становится причиной гормонального дисбаланса. Гормональный дисбаланс возникает вследствие различных эндокринологических заболеваний.

- При каких обстоятельствах следует сдавать анализы на гормоны? - Образцы крови для анализа на гормоны обычно берутся утром натощак. К ним в основном относятся гормоны щитовидной железы (тироксин свободный (Т4 свободный) и трийодтиронин свободный (Т3 свободный), инсулин и гормоны гипофиза (пролактин, ЛГ, ФСГ, ТТГ и др). Для определения уровня гормона пролактина образец крови следует брать через 2 часа после пробуждения, когда пациент находится в спокойном состоянии. У женщин синтез половых гормонов изменяется в течение менструального цикла. Образцы крови для анализа на половые гормоны (ФСГ, ЛГ, эстрадиол и т. д.) следует брать в фолликулярную фазу менструального цикла у женщин, на 2-5-й день. Для проверки некоторых гормонов используются динамические тесты. Гормон роста секретируется пульсирующе, достигая наивысшего уровня ночью. Поэтому гормон роста сам по себе не тестируется. Тестирование на инсулиновую гипогликемию проводится в условиях стационара. Пациентам с подозрением на надпочечниковую недостаточность проводится тест стимуляции АКТГ (Адренокортикотропный гормон), а для выявления пациентов с синдромом Кушинга - тест на подавление дексаметазона. При некоторых эндокринологических заболеваниях исследуют количество гормонов или метаболитов в суточной моче. К ним относятся 24-ти часовой уровень кортизола в моче, 17-кетостероидов (КС), катехоламинов, метанефрина, кальция и др. - Наблюдается ли гормональный дисбаланс у людей с генетическими заболеваниями? - При некоторых генетических заболеваниях наблюдается гормональный дисбаланс. К таким заболеваниям относятся синдромы Шерешевского-Тернера (СШТ), Клайнфельтера, синдром Кальмана, синдром Прадера-Вилли, синдромы множественной эндокринной неоплазии (МЭН) и др. Помимо низкого роста, у пациентов с синдромом Шерешевского-Тернера наблюдается также дисгенезия гонад. Их шеи, словно крыльями, с обеих сторон соединены с плечами. Волосы на голове начинаются спереди до бровей, а на затылке они начинаются очень низко, почти от плеч. У этих пациентов также наблюдается полидактилия (наличие большего количества пальцев, чем обычно), врожденные пороки сердца (стеноз аорты), гипотиреоз и остеопороз. У пациентов с синдромом Кальмана развивается гипогонадотропный гипогонадизм и аносмия (потеря обоняния). У пациентов с синдромом Клайнфельтера часто встречаются бесплодие и гинекомастия, а уровень тестостерона становится низким. Синдром Прадера-Вилли характеризуется гипогонадотропным гипогонадизмом, гиперфагией и ожирением, хронической мышечной гипотонией.