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Азербайджанские военные на учениях в Турции

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12:36 454

Военнослужащие азербайджанской армии принимают участие в международных «Зимних учениях-2025» в турецком городе Карсе Турецкой Республики.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны, в рамках учений, в которых задействованы более 12 тысяч военнослужащих из различных стран, выполняются мероприятия по обеспечению слаженности между подразделениями в ходе операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, проведению поисково-спасательных операций и применению элементов боевого обеспечения.

В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по уничтожению укрытий, техники и живой силы незаконных вооруженных формирований из артиллерийских установок, бронетехники, боевых самолетов и вертолетов. Кроме того, в сложных погодных условиях тактические воздушно-десантные группы десантировались с самолетов и успешно выполнили задачи по боевому применению в горной местности.

«Подразделения азербайджанской армии достойно представляют нашу страну на международных «Зимних учениях-2025», - сказали в оборонном ведомстве.

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