Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших

31 января около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о взрыве в одном из домов в поселке Хиндарх Агджабединского района, в результате которого пять человек погибли, трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, выполняют необходимые процессуальные действия. В прокуратуре Агджабединского района проводится расследование.