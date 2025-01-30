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Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших

обновлено 13:14
13:14 2205

31 января около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о взрыве в одном из домов в поселке Хиндарх Агджабединского района, в результате которого пять человек погибли, трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, выполняют необходимые процессуальные действия. В прокуратуре Агджабединского района проводится расследование.

* * * 12:43

В жилом доме в селе Хиндарх Агджабединского района взорвалась граната. В результате инцидента погибли пять человек, двое получили ранения.

Предположительно, погибшие и раненые были членами одной семьи.

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