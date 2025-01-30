Взрыв гранаты в доме в Агджабеди: пять погибших
31 января около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о взрыве в одном из домов в поселке Хиндарх Агджабединского района, в результате которого пять человек погибли, трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
Согласно сообщению, сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, выполняют необходимые процессуальные действия. В прокуратуре Агджабединского района проводится расследование.
* * * 12:43
В жилом доме в селе Хиндарх Агджабединского района взорвалась граната. В результате инцидента погибли пять человек, двое получили ранения.
Предположительно, погибшие и раненые были членами одной семьи.