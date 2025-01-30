Россияне массово переселяются в Китай

Российские предприниматели, квалифицированные специалисты, инженеры, врачи и преподаватели в последние годы стали чаще переезжать на постоянное место жительства в Китай. Миграция связана с более высокими зарплатами и лучшими экономическими перспективами. К такому выводу пришли исследователи Федерального научно-исследовательского социологического центра России (ФНИСЦ) РАН, пишет «Независимая газета».

По данным социологов, главным образом, в КНР уезжают жители столичных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга. Однако значительное число россиян мигрирует также из Сибири и Дальнего Востока, в частности, из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Красноярского, Хабаровского и Приморского края. Исследователи приводят статистику, согласно которой в КНР ежегодно переезжают примерно 11 тыс. россиян. В 2020 году в Китае на постоянной основе проживали более 16 тыс. россиян, показала перепись населения в стране. Однако на сегодняшний день, по оценкам экспертов, реальная численность россиян в КНР может составлять от 40 тыс. до 50 тыс. человек.

Постоянно проживающие в КНР россияне тяготеют к крупным городам с большими рынками труда, пишут исследователи. Так, около 10 тыс. человек живут в Пекине, 5–6 тыс. — в Шанхае, по 2–3 тыс. — в Харбине, Гуанчжоу, Урумчи, Гонконге и Макао. Помимо предпринимателей и высококвалифицированных специалистов в Китай едут на обучение студенты и пенсионеры. Последние часто отправляются на «зимовку» — для сезонного проживания в Китае различной продолжительности. Но иногда это переходит и в постоянные формы миграции, говорится в исследовании РАН. Пенсионеры уезжают в Китай в основном из регионов Сибири и Дальнего Востока.