США уничтожили главу террористической группировки в Сирии

В ходе операции в Сирии убит главарь террористической группировки «Хурас ад Дин» (Хад), связанной с «Аль-Каидой», Мохаммед Салах аль-Забир. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

«30 января силы Центрального командования вооруженных сил США нанесли точечный авиаудар по северо-западу Сирии, в результате чего был убит Мохаммед Салах аль-Забир, один из главарей террористической группировки «Хурас ад Дин», связанной с «Аль-Каидой», - следует из публикации.