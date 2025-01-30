Президент Грузии: «Россия оккупировала грузинские территории»

Президент Грузии Михаил Кавелашвили дал первое после вступления в должность международное интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

Как пишет «Эхо Кавказа», отвечая на вопрос об отношениях с Москвой, Кавелашвили сказал, что «Россия оккупировала грузинские территории», между странами нет дипломатических отношений, есть только экономические.

«Наша ключевая политика – политика мира. В оккупированных районах живут наши братья и сестры – абхазы и осетины. Мы верим, что оккупация временная. Мы надеемся, что в будущем Грузия станет единым и развитым государством», – сказал президент Грузии.

По словам Кавелашвили, он хочет быть «президентом для всех граждан», правительство «ведет себя разумно», а кризис в стране был «искусственно создан».