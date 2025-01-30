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Туркмены вновь отказались летать в Россию

13:01 943

Авиакомпания Turkmenistan Airlines продлила до марта приостановку полетов между Ашхабадом и Москвой, сообщили «Интерфакс» в авиакомпании.

«В феврале в Москву рейсы приостановлены», - сообщили в авиакомпании, не приведя причину.

Turkmenistan Airlines приостановили полеты между Москвой и Ашхабадом в конце прошлого года. Сообщалось, что рейсов не будет с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025, причины решения не назывались.

Ранее полеты в РФ отменили еще несколько иностранных авиакомпаний: это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря.

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