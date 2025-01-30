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Народы Азербайджана и Франции заинтересованы в повышении уровня отношений

так заявил Фарид Шафиев
13:10 776

Повышение уровня отношений между Азербайджаном и Францией в интересах обоих народов, сказал на международной конференции «Франция и армяно-азербайджанский конфликт» председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По словам Шафиева, в Азербайджане проявляют большое уважение к французской культуре и французскому языку: «…Повышение уровня отношений между странами и сохранение этих связей отвечает интересам народа. Мы не боремся против истории или культуры Франции».

Он также заявил, что в Азербайджане нет негативного отношения к французской культуре. Исследования, связанные с Францией, важны.

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