Народы Азербайджана и Франции заинтересованы в повышении уровня отношений

Повышение уровня отношений между Азербайджаном и Францией в интересах обоих народов, сказал на международной конференции «Франция и армяно-азербайджанский конфликт» председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По словам Шафиева, в Азербайджане проявляют большое уважение к французской культуре и французскому языку: «…Повышение уровня отношений между странами и сохранение этих связей отвечает интересам народа. Мы не боремся против истории или культуры Франции».

Он также заявил, что в Азербайджане нет негативного отношения к французской культуре. Исследования, связанные с Францией, важны.