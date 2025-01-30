В авиакатастрофе в США погиб и спортсмен, представлявший Азербайджан

Бывший фигурист сборной Азербайджана, 46-летний Александр Кирсанов был пассажиром рейса 5342 авиакомпании American Airlines, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Об этом рассказала его жена Наталья Гудина.

Она пояснила, что муж сопровождал двух юных фигуристов в поездке в национальный лагерь развития фигурного катания.

Александр Кирсанов родился в Москве. Выступал в танцах на льду за Россию, Азербайджан и США. Азербайджан он представлял в сезонах 1999/2000 и 2000/2001 в паре с американкой Барбарой Хэнли. В частности, пара выступала на Зимней Универсиаде-2001 в Польше, где заняла 5-е место.