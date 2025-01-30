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Пашинян рассказал, как Армении дарили оружие

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На сегодняшний день Армения закупает, в основном, современное вооружение, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на пресс-конференции.

Он отметил, что ранее значительная часть вооружений республике передавалась без оплаты, фактически в дар. «Такое оружие составляло практически половину всего арсенала ВС Армении. И не было такого, чтобы мы получили что-то прямо с завода. Ну а если и было, то, хотя я и не проводил аудит, то в значительно меньшем количестве», - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.

Ранее Пашинян заявлял, что стране не будут продавать современное оружие, если она продолжит придерживаться политики претензий на турецкие территории. Премьер выразил мнение, что Армения не сможет иметь боеспособную армию, ей предложат лишь использованное, устаревшее вооружение, как это было раньше.

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