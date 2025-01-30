Захарова прогнозирует «тотальное обнищание» населения Армении

«Армянская продукция столкнется с более высокими пошлинами, все это приведет к резкому падению темпов роста ВВП. Я, например, считаю, что это основное, потому что это просто будет удар не по прибыли и доходности сегодняшнего дня, а по развитию, - утверждает Захарова. - Если мы говорим о масштабах производства, о населении Армении, это просто может привести к тотальному обнищанию».

Официальный представитель МИД РФ также предрекла сокращение экспорта армянских товаров на 80%. При этом заместить товарооборот Еревана с государствами ЕАЭС альтернативными источниками невозможно даже в среднесрочной перспективе, утверждает она. «Некоторые эксперты в Армении утверждают, что Запад, в частности Европейский Союз, якобы готов все оплатить, - продолжила она. - Вы послушайте, приведите мне пример, когда они все оплачивали. А вот забрать все они умеют и могут, это мы знаем, мы видим эти примеры».

По ее словам, судя по официальной статистике армянской стороны, экспорт из Армении, начиная с 2015 года, увеличился в 10 раз, причем в основном за счет российского направления. Товарооборот только с Россией приблизился в прошлом году к цифре $12 млрд.

Она добавила, что официальный Ереван имеет право самостоятельно определять свой внешнеполитический вектор — это право суверенного государства, однако призвала при этом рассматривать практическую сторону таких решений без излишней политизации и деления на «черное и белое».

«Товары, мы в данном случае говорим про Армению, в Европе и в США никто не ждет. Ждали бы, они бы их уже брали, согласитесь. В чем проблема-то? Что же не берут, если так хотят помочь и товары такие незаменимые? Они бы сейчас уже их брали!» — говорит официальный представитель МИД России.