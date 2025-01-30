Пашинян: «Мы сделали Азербайджану предложение...»

«Мы сделали Азербайджану конкретное предложение, решение, которое учитывает и позицию Армении, и позицию Азербайджана. Мы предложили, чтобы из… Азербайджана были железнодорожные грузоперевозки в Нахичевань и обратно через территорию Армении, через Мегри, поскольку восстановление остальных участков железной дороги с Азербайджаном - я имею в виду в Тавуше - требует больших инвестиций. Но по тому же принципу: из Ерасха в Мегри через Нахичевань», - сказал премьер Армении.

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Армения не должна препятствовать созданию прямого наземного сообщения между Турцией и Азербайджаном. «Почему мы должны ездить в Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, другими путями? У нас должна быть прямая связь, и эта связь не ставит под сомнение суверенитет Армении», - заявил президент Азербайджана.

30 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в ответ на требование Баку о разблокировке Зангезурского коридора Ереван предлагает «упрощенные транзитные процедуры». «Армения готова обсудить с Азербайджаном введение упрощенных транзитных процедур после разблокировки коммуникаций, - отметил Мирзоян. - В случае разблокировки коммуникаций мы видим возможность упрощенных процедур, от которых выиграют обе страны».

По словам главы МИД Армении, Ереван уже представил Баку «конструктивные предложения» и ждет ответа.