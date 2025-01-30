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Россия за роспуск Минской группы

14:05 1842

Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты подлежат упразднению. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пользу того, что Минская группа, по мнению Захаровой, подлежит роспуску, «свидетельствует и совместное заявление президента Азербайджана и премьер-министра Армении, президента Франции и представителя Европейского совета, которое было принято 6 октября 2022 года в Праге».

«Минская группа утратила предмет своей деятельности. Она, очевидно, подлежит упразднению, такая назревшая мера призвана способствовать долгожданной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мне больше нечего к этому добавить», - сказала она.

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