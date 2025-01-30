Хотят как лучше. А получится ли как всегда?

Сирийская повстанческая группировка, свергнувшая Башара Асада в декабре прошлого года, несколько дней назад распустила парламент, расформировала военные группировки и назначила своего фактического лидера новым президентом страны. Как можно управлять страной, где всего семь недель назад был свергнут правящий пять десятилетий режим, при этом не имея серьезного опыта государственного управления? Новые власти Сирии показывают, что можно – и даже вполне себе успешно.

Пессимистические прогнозы, которые в изобилии выдавались в первые дни победы оппозиции и падения дома Асадов – дескать, к власти пришли исламисты и сейчас начнут строить исламский эмират, что последуют массовые расправы, что вооруженные группировки со дня на день передерутся между собой – пока, тьфу, чтобы не сглазить, не сбылись. Более того, внесудебные репрессии против бывших противников носят точечный характер, всего известно о двухстах таких случаев, вооруженные группировки активно интегрируются в вооруженные силы и силы безопасности, а низовые и среднего уровня чиновники активно сотрудничают с новой властью. Асадовская «Баас» распущена, но никакой «дебаасизации» по иракскому образцу, когда членов этой партии, с американской, кстати, подсказки, запрещалось принимать на работу в государственные учреждения, а потом они стройными колоннами пошли в ИГИЛ, составив костяк этой группировки, не происходит. Приходится согласиться с Томом Флетчером, британским дипломатом и высокопоставленным чиновником ООН, одним из первых прилетевших в Дамаск после падения Башара Асада, который признался, что «человеком, с которым у меня был лучший разговор о постконфликтном восстановлении, был Ахмед аш-Шараа». Далее он говорит, что «они проговорили до поздней ночи. И аш-Шараа признал, что тщательно изучал опыт неудачных экспериментов по строительству государства в Ливии, Ираке, Афганистане и Ливане. Извлекал из них уроки и обдумывал с соратниками модель управления того, как можно попытаться восстановить центральную администрацию в Сирии».

Само собой, что делать вывод о том, что события в Сирии развиваются по самому оптимистичному сценарию, как минимум преждевременно. У новых властей страны сейчас, как представляется, две проблемы. Первая – как воздух нужны иностранные инвестиции. И даже не на реконструкцию, дело это не быстрое, а на поддержание работы государственного аппарата и другие «мелочи» вроде выплаты зарплат военнослужащим, полицейским, врачам, учителям, работникам коммунальных служб. А еще – нельзя допустить роста цен, а это значит, что продукты и товары бытового потребления должны постоянно присутствовать на рынке. Что в свою очередь означает, что тарифы на поставку их из-за рубежа должны быть сбалансированы. Визит в Сирию эмира Катара, переговоры по этому вопросу с саудитами и турками и шестимесячная генеральная лицензия, снимающая с Дамаска некоторые экономические ограничения, наложенные санкциями США, – это, конечно, хорошо, слов нет. Но пока Сирия только живет надеждой, что все это заработает и даст стабильный результат, который окажет положительное влияние на социально-экономическое положение страны. Да даже и в этом случае «дыр», которые нужно закрывать, останется еще очень много. Нет, не так – ОЧЕНЬ МНОГО. И это только еще предстоит решить. Вторая проблема в том, что круг лиц, ведущих реальную работу по восстановлению Сирии, и узкий круг лиц, включающий людей, которым аш-Шараа доверяет, практически совпадает. И новое руководство Сирии, включая самого аш-Шараа, не стремится его расширять. Притом что электронные почтовые ящики новых властей просто ломятся от предложений о помощи и сотрудничестве от сирийского гражданского общества, экспатов, других стран и частных компаний.