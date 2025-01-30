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ХАМАС освободит граждан США и Франции

14:34 515

Палестинское движение ХАМАС освободит 1 февраля гражданина Израиля Ярдена Бибаса, обладателя американского паспорта Кита Сигаля и французского гражданина Офера Кальдерона.

Об этом сообщил представитель военного крыла ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Абу Убайда.

«В рамках соглашения об обмене мы решили 1 февраля отпустить Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса», - написал он.

Канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильская сторона получила от посредников имена заложников, которые должны быть освобождены ХАМАС 1 февраля в рамках сделки.

В четверг действующие в секторе Газа палестинские группировки в рамках дополнительного раунда обмена освободили восьмерых заложников: трех израильтян и пятерых подданных Таиланда. Во время процедуры освобождения двое израильских заложников и таиландцы были вынуждены пробираться сквозь большие скопления людей, а автомобили Международного комитета Красного Креста не сразу смогли покинуть город Хан-Юнис из-за жителей Газы, преграждавших им путь. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить освобождение 110 палестинских заключенных до тех пор, пока не будет гарантирована безопасная передача заложников МККК в секторе Газа на следующих этапах сделки о прекращении огня в анклаве.

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