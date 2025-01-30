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Армения готова, если Азербайджан не против

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Армянская сторона готова дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ, но только если Азербайджан тоже заявит об отсутствии претензий. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Согласны ли мы с роспуском Минской группы ОБСЕ? Согласны со следующим обоснованием: если нет конфликта, то в чем смысл существования формата, обслуживающего конфликт. Но мы хотим быть уверенными, что и для Азербайджана роспуск Минской группы ОБСЕ имеет то же значение», - сказал Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты подлежат упразднению.

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