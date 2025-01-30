Кто вырубил сосны в Сумгаите?

В Сумгаите массово вырубили сосны в Парке культуры и отдыха имени Насими. Соответствующие кадры размещены в соцсетях. Автор видео утверждает, что неизвестные вырубили совершенно здоровые сосны.

Также в соцсетях утверждают, что деревья в парке начали чахнуть после строительства рядом жилых зданий.

В ответ на запрос haqqin.az в Исполнительной власти Сумгаита пояснили, что соответствующие учреждения выдали заключение о том, что сосны находились в сухом и опасном состоянии. В ИВ отметили, что вырубленные деревья были больными и на их месте посадят новые.