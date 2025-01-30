Бывший демократ-конгрессмен Тулси Габбард, кандидат на пост директора Национального разведывательного управления США, накануне была допрошена Комитетом Сената по разведке. В ходе открытых слушаний, длившихся более трех часов, сенаторы от обеих партий задавали скандальному члену команды Трампа многочисленные вопросы о ее сомнительных действиях в прошлом. В частности, речь шла об открытой поддержке Габбард российского президента Владимира Путина и его войны против Украины, а также о ее поездке в Дамаск и встрече с Башаром Асадом.

Напомним, что Тулси Габбард, подполковник Национальной гвардии США, дважды отправлявшаяся на службу на Ближний Восток, не имеет официального опыта работы в разведке, в 2017 году была внесена в черный список официального Баку за незаконную поездку в составе группы американских конгрессменов на оккупированные в тот момент территории Азербайджана. Незаконную поездку Габбард и других конгрессменов в Карабах организовал и профинансировал Американский национальный комитет армян (ANCA). После встречи в Ереване с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном группа, в которую входила Габбард, отправилась в Ханкенди на военном вертолете. Конгрессмены также посетили Шушу, где открыто выразили поддержку сепаратистскому армянскому режиму. Габбард также значится в списке врагов Украины - организация «Миротворец» внесла ее туда в 2022 году за поддержку риторики Кремля и оправдание военной агрессии. Во время слушаний в сенатском комитете Габбард спрашивали, с какой целью она тайно посетила в 2017 году Сирию и почему встречалась с Башаром Асадом. Что же касается ее незаконного визита в Карабах, то его либо не вспомнили, либо на данном этапе он не представляет интереса для американских сенаторов.

Тулси Габбард, бывшей конгрессвумен с Гавайев, которая в 2020 году баллотировалась на пост президента от Демократической партии, после чего перешла к республиканцам и стала активно поддерживать Дональда Трампа, были также заданы вопросы о ее прошлых высказываниях о войне России в Украине. Ее обвиняют в повторении тезисов российской пропаганды, оправдывающих вторжение Путина в Украину. В какой-то момент слушаний сенатор-демократ Майкл Беннет зачитал несколько предыдущих комментариев Габбард, в том числе ее заявление о том, что в связи с расширением НАТО в Восточной Европе у Путина были «законные опасения по поводу безопасности». Законодатель из Колорадо отметил, что государственное телевидение России транслировало ее комментарии и называло Габбард «нашей подругой Тулси». И республиканцы, и демократы расспрашивали Габбард о ее поддержке Эдварда Сноудена, информатора Агентства национальной безопасности, раскрывшего миллионы секретных документов о незаконной слежке, которую США ведут за своими гражданами. Законодатели несколько раз спрашивали Габбард, является ли Сноуден, которого она ранее называла «храбрым», предателем США. «Сноуден нарушил закон, - ответила Габбард. - Он опубликовал информацию о Соединенных Штатах… И у меня есть более неотложные шаги, которые я бы предприняла, чтобы не допустить еще одного Сноудена».

Напомним в этой связи, что в 2020 году Габбард призвала снять обвинения со Сноудена, «слившего» в СМИ информацию о сверхсекретных программах массового наблюдения правительства США и живущего в настоящий момент в России. Столь же пристальному вниманию сенаторы подвергли визит Тулси Габбард в Сирию в 2017 году и ее встречу с тогдашним президентом Башаром Асадом. Поездка состоялась после того, как правительство США потребовало от Асада уйти в отставку из-за атак на мирных жителей, в том числе с применением химического оружия. В США визит Тулси Габбард вызвал критику со стороны как демократов, так и республиканцев. В защиту своей тайной поездки в Дамаск Габбард заявила, что США «могут извлечь большую пользу, отправившись на место и вступив в бой, изучая, слушая и встречаясь напрямую с людьми, будь то противники или друзья». «Я не испытываю любви ни к Асаду, ни к Каддафи, ни к какому-либо другому диктатору», - заявила она в своем вступительном слове и добавила, что «не пролила слез по поводу падения режима Асада» в декабре, когда вооруженные повстанцы захватили Дамаск. «Но сегодня у нас есть аш-Шараа - исламистский экстремист, который теперь руководит Сирией», — сказала она.

Сенатор-демократ Мартин Хайнрих, отметивший, что о встрече Габбард с Асадом раскрыто слишком мало подробностей, попросил ее поделиться с сенаторами деталями. «Я задавала ему [Асаду] непростые вопросы о действиях его собственного режима, об использовании химического оружия и о жестокой тактике, которая применялась против его собственного народа», — ответила Габбард. «Удалось ли вам добиться каких-либо уступок от президента Асада?» — спросил Хайнрих. «Нет, - ответила Габбард - И я не ожидала этого, но чувствовала, что эти вопросы важно решить». «В прессе появились предположения о ваших контактах с «Хезболлой» - террористической организацией, связанной с Ираном, - сказала, обращаясь к Габбард, сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз. - Вы когда-нибудь сознательно встречались с членами, лидерами или сторонниками «Хезболлы»?» «Нет. И это абсурдное обвинение», — ответила Габбард.

В этой связи уместно вспомнить публикацию в The New York Times о том, что после встречи Габбард с сирийским лидером Башаром Асадом разведагентства США перехватили телефонный разговор между двумя членами «Хезболлы», что заставило некоторых сотрудников разведки предположить, что она встречалась с членом террористической группировки. Хотя Габбард и те, с кем она путешествовала, отрицали это и заявили, что Тулси встречалась с ливанскими официальными лицами и что разведданные были истолкованы неверно. Во время слушаний несколько сенаторов-республиканцев поддержали кандидатуру Габбард, заявив, что выдвинутые против нее обвинения «основаны на слухах» или связаны с ее «прошлыми взглядами, которые не соответствуют нынешней политической позиции кандидата». Тем не менее демократы решительно выступили против ее назначения. Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер, главный демократ в сенатском комитете по разведке, заявил Габбард, что у него есть «серьезные опасения» по поводу ее суждений и квалификации для должности директора национальной разведки. «Вы неоднократно оправдывали худшие действия наших противников, вместо этого обвиняя в них Соединенные Штаты и их союзников», — подчеркнул Уорнер в своем вступительном заявлении.