Кандидат на пост главы разведки США допрошен: спрашивали про Асада, Путина и Сноудена, но умолчали о Карабахе
Бывший демократ-конгрессмен Тулси Габбард, кандидат на пост директора Национального разведывательного управления США, накануне была допрошена Комитетом Сената по разведке. В ходе открытых слушаний, длившихся более трех часов, сенаторы от обеих партий задавали скандальному члену команды Трампа многочисленные вопросы о ее сомнительных действиях в прошлом. В частности, речь шла об открытой поддержке Габбард российского президента Владимира Путина и его войны против Украины, а также о ее поездке в Дамаск и встрече с Башаром Асадом.
Напомним, что Тулси Габбард, подполковник Национальной гвардии США, дважды отправлявшаяся на службу на Ближний Восток, не имеет официального опыта работы в разведке, в 2017 году была внесена в черный список официального Баку за незаконную поездку в составе группы американских конгрессменов на оккупированные в тот момент территории Азербайджана. Незаконную поездку Габбард и других конгрессменов в Карабах организовал и профинансировал Американский национальный комитет армян (ANCA). После встречи в Ереване с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном группа, в которую входила Габбард, отправилась в Ханкенди на военном вертолете. Конгрессмены также посетили Шушу, где открыто выразили поддержку сепаратистскому армянскому режиму.
Габбард также значится в списке врагов Украины - организация «Миротворец» внесла ее туда в 2022 году за поддержку риторики Кремля и оправдание военной агрессии.
Во время слушаний в сенатском комитете Габбард спрашивали, с какой целью она тайно посетила в 2017 году Сирию и почему встречалась с Башаром Асадом. Что же касается ее незаконного визита в Карабах, то его либо не вспомнили, либо на данном этапе он не представляет интереса для американских сенаторов.
Тулси Габбард, бывшей конгрессвумен с Гавайев, которая в 2020 году баллотировалась на пост президента от Демократической партии, после чего перешла к республиканцам и стала активно поддерживать Дональда Трампа, были также заданы вопросы о ее прошлых высказываниях о войне России в Украине. Ее обвиняют в повторении тезисов российской пропаганды, оправдывающих вторжение Путина в Украину. В какой-то момент слушаний сенатор-демократ Майкл Беннет зачитал несколько предыдущих комментариев Габбард, в том числе ее заявление о том, что в связи с расширением НАТО в Восточной Европе у Путина были «законные опасения по поводу безопасности». Законодатель из Колорадо отметил, что государственное телевидение России транслировало ее комментарии и называло Габбард «нашей подругой Тулси».
И республиканцы, и демократы расспрашивали Габбард о ее поддержке Эдварда Сноудена, информатора Агентства национальной безопасности, раскрывшего миллионы секретных документов о незаконной слежке, которую США ведут за своими гражданами. Законодатели несколько раз спрашивали Габбард, является ли Сноуден, которого она ранее называла «храбрым», предателем США.
«Сноуден нарушил закон, - ответила Габбард. - Он опубликовал информацию о Соединенных Штатах… И у меня есть более неотложные шаги, которые я бы предприняла, чтобы не допустить еще одного Сноудена».
Напомним в этой связи, что в 2020 году Габбард призвала снять обвинения со Сноудена, «слившего» в СМИ информацию о сверхсекретных программах массового наблюдения правительства США и живущего в настоящий момент в России.
Столь же пристальному вниманию сенаторы подвергли визит Тулси Габбард в Сирию в 2017 году и ее встречу с тогдашним президентом Башаром Асадом. Поездка состоялась после того, как правительство США потребовало от Асада уйти в отставку из-за атак на мирных жителей, в том числе с применением химического оружия. В США визит Тулси Габбард вызвал критику со стороны как демократов, так и республиканцев.
В защиту своей тайной поездки в Дамаск Габбард заявила, что США «могут извлечь большую пользу, отправившись на место и вступив в бой, изучая, слушая и встречаясь напрямую с людьми, будь то противники или друзья». «Я не испытываю любви ни к Асаду, ни к Каддафи, ни к какому-либо другому диктатору», - заявила она в своем вступительном слове и добавила, что «не пролила слез по поводу падения режима Асада» в декабре, когда вооруженные повстанцы захватили Дамаск. «Но сегодня у нас есть аш-Шараа - исламистский экстремист, который теперь руководит Сирией», — сказала она.
Сенатор-демократ Мартин Хайнрих, отметивший, что о встрече Габбард с Асадом раскрыто слишком мало подробностей, попросил ее поделиться с сенаторами деталями.
«Я задавала ему [Асаду] непростые вопросы о действиях его собственного режима, об использовании химического оружия и о жестокой тактике, которая применялась против его собственного народа», — ответила Габбард.
«Удалось ли вам добиться каких-либо уступок от президента Асада?» — спросил Хайнрих.
«Нет, - ответила Габбард - И я не ожидала этого, но чувствовала, что эти вопросы важно решить».
«В прессе появились предположения о ваших контактах с «Хезболлой» - террористической организацией, связанной с Ираном, - сказала, обращаясь к Габбард, сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз. - Вы когда-нибудь сознательно встречались с членами, лидерами или сторонниками «Хезболлы»?»
«Нет. И это абсурдное обвинение», — ответила Габбард.
В этой связи уместно вспомнить публикацию в The New York Times о том, что после встречи Габбард с сирийским лидером Башаром Асадом разведагентства США перехватили телефонный разговор между двумя членами «Хезболлы», что заставило некоторых сотрудников разведки предположить, что она встречалась с членом террористической группировки. Хотя Габбард и те, с кем она путешествовала, отрицали это и заявили, что Тулси встречалась с ливанскими официальными лицами и что разведданные были истолкованы неверно.
Во время слушаний несколько сенаторов-республиканцев поддержали кандидатуру Габбард, заявив, что выдвинутые против нее обвинения «основаны на слухах» или связаны с ее «прошлыми взглядами, которые не соответствуют нынешней политической позиции кандидата». Тем не менее демократы решительно выступили против ее назначения.
Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер, главный демократ в сенатском комитете по разведке, заявил Габбард, что у него есть «серьезные опасения» по поводу ее суждений и квалификации для должности директора национальной разведки. «Вы неоднократно оправдывали худшие действия наших противников, вместо этого обвиняя в них Соединенные Штаты и их союзников», — подчеркнул Уорнер в своем вступительном заявлении.
В Комитете по разведке Сената девять республиканцев и восемь демократов. На следующем этапе, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации, Комитет проведет уже закрытые слушания по кандидатуре Габбард. После этого состоится голосование по ее утверждению. Если Габбард пройдет этот этап, вопрос о назначении будет вынесен на общее голосование в Сенате.
Для отклонения кандидатуры достаточно, чтобы хотя бы один республиканец в комитете проголосовал «против».