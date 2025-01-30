Франция полностью ушла из Чада

Франция официально передала ВС Чада военную базу Аджи Коссеи в Нджамене, таким образом завершив вывод своего контингента из этой страны.

Об этом сообщил портал Tchadinfos.

Ранее французские солдаты покинули базы в Файя-Ларжо и Абеше.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года. По словам премьер-министра Чада Алламая Халины, решение Нджамены покончить с военным сотрудничеством с Францией – «смелое и патриотичное», народ давно ждал его.

По мнению журнала Le Point, уход Франции из региона «символизирует ее упадок» и объясняется «ошибками внешней политики и потерей средств влияния».