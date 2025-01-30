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Трагедия в селе Сейидляр: кто виноват в гибели семьи из четырех человек?

Фицо обвинил грузин в беспорядках в Словакии

15:29 681

«Грузинский легион», воюющий на стороне Украины, имеет отношение к антиправительственным протестам в Словакии, заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Словацкий премьер ранее обвинил Киев в организации антиправительственных митингов в стране. По его словам, треть вышедших на улицы — украинцы.

Вчера сообщалось о задержании гражданина Украины в связи с угрозой переворота в Словакии. Его депортируют из страны.

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