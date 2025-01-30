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Минтруда рассказало МВФ о социальных реформах в Азербайджане

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15:33 305

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с миссией Международного валютного фонда по Азербайджану.

Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, на встрече с миссией, возглавляемой Анной Бордо, министр Сахиль Бабаев рассказал о социальных реформах, проводимых в Азербайджане.

Были отмечены результаты повышения минимальной заработной платы, которая с 2018 года увеличилась в 3,1 раза, а также рост числа трудовых договоров и расширение программ занятости, в том числе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Обсуждались шаги в области повышения навыков и конкурентоспособности кадров в соответствии с требованиями рынка труда, разработки и утверждения профессиональных и квалификационных стандартов. Были отмечены преимущества подсистемы «Труд и занятость», которая является одним из важных инновационных достижений и высоко оценивается на международном уровне, а также повышение пенсий и планируемое увеличение минимальной пенсии с 1 февраля в Азербайджане.

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